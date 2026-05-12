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Por Redacción Red43

Parque Nacional Lago Puelo: Aclaran cómo y dónde se puede hacer fuego

Desde el Parque Nacional Lago Puelo recordaron que está permitido hacer fuego sólo en sectores habilitados y bajo determinadas condiciones.
Por Redacción Red43

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El Parque Nacional Lago Puelo difundió una serie de recomendaciones dirigidas a visitantes y turistas sobre el uso del fuego dentro del área protegida, en un contexto donde las condiciones ambientales siguen exigiendo cuidados para evitar incendios.

 

Desde la administración remarcaron que hacer fuego está permitido únicamente en lugares habilitados y siempre que el índice de peligro de incendios lo autorice.

 

La advertencia busca reforzar las medidas de prevención en uno de los destinos más visitados de la Comarca Andina, especialmente durante jornadas con presencia de visitantes que utilizan fogones y espacios recreativos dentro del parque.

 

 

Dónde está permitido hacer fuego

Según informó el Parque Nacional Lago Puelo, los fogones sólo pueden encenderse en sectores especialmente habilitados para esa actividad.

 

Además, se recordó que antes de prender fuego es necesario verificar el índice diario de peligro de incendios, ya que las autorizaciones pueden modificarse según las condiciones climáticas y ambientales.

 

También pidieron utilizar exclusivamente leña seca, muerta y caída, y no cortar ramas o utilizar madera verde dentro del bosque. Además, la leña utilizada no debe superar las dimensiones del fogón habilitado.

 

 

Importancia de apagar bien el fuego

Uno de los principales riesgos aparece cuando los fogones quedan mal apagados. Por eso, el Parque Nacional insistió en que el fuego debe extinguirse completamente con abundante agua hasta que las cenizas queden frías al tacto.

 

La recomendación apunta a evitar reinicios accidentales que puedan derivar en incendios forestales, especialmente en sectores con vegetación seca o presencia de viento.

 

También se solicitó a quienes visiten el parque retirar todos los residuos generados durante la estadía y dejar limpio el lugar antes de retirarse.

 

 

O.P.

 

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