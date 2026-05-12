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12 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

El Quirófano Móvil llega al barrio Estación

La Municipalidad de Esquel acercará servicios de salud animal al barrio con atención por orden de llegada desde las 8 de la mañana.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel informó que esta semana el Quirófano Móvil estará presente en la sede vecinal del barrio Estación, acercando servicios esenciales de salud animal a los vecinos del sector.

 

La atención comenzará a partir de las 8 de la mañana y será por orden de llegada. Desde el municipio destacaron que la iniciativa busca seguir promoviendo el cuidado responsable de las mascotas y brindar soluciones concretas en distintos barrios de la ciudad.

 

 

 

El operativo se desarrollará en las instalaciones del sede vecinal del barrio Estación y forma parte de las acciones impulsadas para fortalecer la salud animal en toda la comunidad.

 

“Trabajamos para estar más cerca de los vecinos”, señalaron desde el municipio.

 

 

 

R.G

 

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