El Quirófano Móvil llega al barrio Estación

La Municipalidad de Esquel informó que esta semana el Quirófano Móvil estará presente en la sede vecinal del barrio Estación, acercando servicios esenciales de salud animal a los vecinos del sector.

La atención comenzará a partir de las 8 de la mañana y será por orden de llegada. Desde el municipio destacaron que la iniciativa busca seguir promoviendo el cuidado responsable de las mascotas y brindar soluciones concretas en distintos barrios de la ciudad.

El operativo se desarrollará en las instalaciones del sede vecinal del barrio Estación y forma parte de las acciones impulsadas para fortalecer la salud animal en toda la comunidad.

“Trabajamos para estar más cerca de los vecinos”, señalaron desde el municipio.

R.G