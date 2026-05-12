Provincia invierte $8 mil millones para infraestructura en el Puerto de Madryn

El titular del Ejecutivo chubutense destacó el carácter estratégico de la iniciativa, que implica una inversión provincial superior a los $8 mil millones para la eliminación de cargas horizontales en el Sitio 3 y la ampliación del Sitio 4, fortaleciendo la seguridad operativa y la capacidad logística de la terminal portuaria. La obra optimizará, además, la circulación de vehículos y equipos, reducirá tiempos de espera y permitirá la operación simultánea de un mayor número de buques, especialmente en el contexto de la actividad pesquera, dando respuesta a una problemática histórica que se extendió durante más de dos décadas en el principal puerto multipropósito de la región.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, firmó el contrato de obra para la mejora de infraestructura de la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM), una iniciativa que permitirá fortalecer de manera sustancial la seguridad operativa y la capacidad logística del principal puerto multipropósito de la región.

El proyecto prevé la eliminación de cargas horizontales en el Sitio 3 y la ampliación del Sitio 4, a partir de una inversión provincial superior a los $8 mil millones, en el marco de una política sostenida de planificación orientada a garantizar la adecuación y proyección de la infraestructura portuaria frente a las demandas presentes y futuras del sistema productivo.

Participaron de la rúbrica el intendente local, Gustavo Sastre; el presidente de la APPM, Sergio Aníbal Bustos; el director de Operaciones, Martín Liendo; el director de Infraestructura, Mariano Taylor; el director de Administración y Finanzas, Walter Gómez; y el propietario de la empresa Industrias BASS, Martín Castillo.

Más seguridad, operatividad y desarrollo

Al respecto, Torres destacó el carácter estratégico de la obra “que va a solucionar una problemática histórica del puerto, a partir de la intervención en los Sitios 3 y 4, eliminando limitaciones operativas que se prolongaron durante más de veinte años”.

“En este puerto trabajan todos los días más de 2 mil personas vinculadas al aluminio, la logística y la pesca”, indicó el titular del Ejecutivo, agregando que “junto a la Administración Portuaria tomamos la decisión política de avanzar con una reparación definitiva que no solamente va a garantizar mayor seguridad para los trabajadores, sino que además permitirá ampliar la capacidad operativa y generar un avance importantísimo para la economía de nuestra provincia”.

Una obra esperada durante más de dos décadas

Por su parte, el presidente de la Administración Portuaria de Puerto Madryn, Sergio Aníbal Bustos, puso en valor la iniciativa impulsada por el Gobernador y recordó que “a principios de este año le transmitimos la importancia de una obra esperada durante más de veinte años, sin la cual el puerto corría serios riesgos”.

En ese sentido, señaló que “hoy nos enorgullece dar este paso de manera conjunta para concretar el mejoramiento definitivo del puerto multipropósito más importante de la región patagónica”.

Aumento de la superficie operativa

La obra contempla la eliminación de cargas horizontales en el Sitio 3, una intervención necesaria para preservar la integridad estructural del muelle frente al desgaste acumulado, y la ampliación de la superestructura del Sitio 4, que permitirá incrementar significativamente la superficie operativa disponible.

Esta ampliación mejorará la logística interna del puerto, optimizando la circulación de vehículos y equipos, reduciendo tiempos de espera y posibilitando la operación simultánea de un mayor número de buques, especialmente en el marco de la actividad pesquera.

Desarrollo estratégico

El proyecto cuenta con un plazo de ejecución estimado de 240 días corridos y se posiciona como una intervención prioritaria dentro del esquema de planificación portuaria provincial, ya que permitirá acompañar el crecimiento de la actividad y consolidar el rol del Muelle Almirante Storni como nodo estratégico para la producción y la logística regional.