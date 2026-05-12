Día Internacional de la Enfermería: por qué se celebra cada 12 de mayo

Cada 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermería, una jornada destinada a reconocer la labor de enfermeros y enfermeras en los sistemas de salud de todo el mundo. La fecha fue establecida oficialmente en 1974 por el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) y coincide con el aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, considerada la pionera de la enfermería moderna.

Nightingale nació en 1820 y es recordada por transformar la atención hospitalaria durante la Guerra de Crimea, además de impulsar prácticas sanitarias basadas en la evidencia y la organización profesional de los hospitales. Sus aportes marcaron el inicio de la enfermería moderna y sentaron las bases de la profesión tal como se conoce en la actualidad.

El Consejo Internacional de Enfermeras, organismo fundado en 1899 y que reúne a más de 130 asociaciones nacionales, impulsó la creación de esta efeméride para destacar el papel esencial del personal de enfermería en la atención sanitaria, la prevención de enfermedades y la promoción de la salud.

Cada año, la jornada se desarrolla bajo un lema específico que busca reflejar los desafíos actuales del sector. Para 2026, el mensaje elegido fue: “Nuestras enfermeras, nuestro futuro. Las enfermeras empoderadas salvan vidas”, enfocado en la necesidad de fortalecer el liderazgo, la capacitación y las condiciones laborales de los profesionales.

La fecha también busca poner en agenda problemáticas que atraviesa el sector, como la escasez de personal, la sobrecarga laboral, la necesidad de formación continua y la importancia de garantizar inversiones en educación y bienestar profesional.

En los últimos años, especialmente tras la pandemia de COVID-19, distintos organismos internacionales reforzaron el llamado a mejorar las condiciones de trabajo y reconocer el aporte cotidiano de millones de enfermeros y enfermeras en todo el mundo.

R.G