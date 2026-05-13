Chubut participó de una nueva reunión del Consejo Federal de Economía del Conocimiento 

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, participó de una nueva reunión del Consejo Federal de Economía del Conocimiento (CONFEC), desarrollada días pasados en la sede de la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El CONFEC es un órgano consultivo y colaborativo que reúne a autoridades nacionales y provinciales con el objetivo de coordinar, promover y reglamentar políticas vinculadas a la Economía del Conocimiento en todo el país.

Durante la jornada de trabajo en la que Chubut estuvo representada por el secretario de Ciencia y Tecnología, Guillermo Defossé, se avanzó en una agenda federal orientada a fortalecer sectores estratégicos como la biotecnología y la nanotecnología.

En este marco, uno de los principales temas abordados fue el fortalecimiento del capital humano mediante la plataforma “Capacitar”, destinada a potenciar la formación y el desarrollo de habilidades vinculadas a las nuevas tecnologías. Asimismo, se presentó formalmente el Programa Kit 4.0, una herramienta orientada a acompañar la transformación tecnológica de las industrias en articulación con las provincias.

También se analizaron los avances de la agenda de internacionalización y el estado del Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (FONPEC). La reunión contó con una amplia participación federal, con representantes de todas las regiones del país, además de cámaras empresariales y entidades referentes del sector tecnológico y científico.

Fortalecer el trabajo conjunto

Al respecto, el secretario de Ciencia y Tecnología del Chubut, Guillermo Defossé, destacó que “estos espacios son fundamentales para construir políticas federales que permitan potenciar las capacidades tecnológicas y científicas de cada provincia, generando oportunidades de desarrollo, empleo e innovación en todo el territorio”.

Asimismo, remarcó la importancia de “fortalecer el trabajo conjunto entre Nación, provincias y el sector privado para consolidar una economía basada en el conocimiento y el valor agregado”.