10° -2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 13 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
13 de Mayo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Chubut participó de una nueva reunión del Consejo Federal de Economía del Conocimiento 

El encuentro contó con una amplia participación federal, con representantes de todas las regiones del país, además de cámaras empresariales y entidades referentes del sector tecnológico y científico. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, participó de una nueva reunión del Consejo Federal de Economía del Conocimiento (CONFEC), desarrollada días pasados en la sede de la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

El CONFEC es un órgano consultivo y colaborativo que reúne a autoridades nacionales y provinciales con el objetivo de coordinar, promover y reglamentar políticas vinculadas a la Economía del Conocimiento en todo el país. 

 

Durante la jornada de trabajo en la que Chubut estuvo representada por el secretario de Ciencia y Tecnología, Guillermo Defossé, se avanzó en una agenda federal orientada a fortalecer sectores estratégicos como la biotecnología y la nanotecnología.

 

En este marco, uno de los principales temas abordados fue el fortalecimiento del capital humano mediante la plataforma “Capacitar”, destinada a potenciar la formación y el desarrollo de habilidades vinculadas a las nuevas tecnologías. Asimismo, se presentó formalmente el Programa Kit 4.0, una herramienta orientada a acompañar la transformación tecnológica de las industrias en articulación con las provincias.

 

También se analizaron los avances de la agenda de internacionalización y el estado del Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (FONPEC). La reunión contó con una amplia participación federal, con representantes de todas las regiones del país, además de cámaras empresariales y entidades referentes del sector tecnológico y científico.

 

Fortalecer el trabajo conjunto

 

Al respecto, el secretario de Ciencia y Tecnología del Chubut, Guillermo Defossé, destacó que “estos espacios son fundamentales para construir políticas federales que permitan potenciar las capacidades tecnológicas y científicas de cada provincia, generando oportunidades de desarrollo, empleo e innovación en todo el territorio”. 

 

Asimismo, remarcó la importancia de “fortalecer el trabajo conjunto entre Nación, provincias y el sector privado para consolidar una economía basada en el conocimiento y el valor agregado”.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Demoraron a un hombre tras un episodio de exhibicionismo en el Bar Argentino
2
 Marcha en defensa de la educación pública en Esquel
3
 QEPD: Raúl Aníbal "Pininiqui" Vazquez
4
 Atención Esquel: un corte de luz afectará parte de la ciudad este jueves
5
 Auxiliares de Educación: el Gobierno acordó una nueva pauta salarial con UPCN y ATE
1
 Convocan a una reunión informativa sobre autismo en la Residencia Deportiva
2
 Comodoro Rivadavia: tres encapuchados robaron 33 millones de pesos de un Pago Fácil
3
 Sexo en el avión: la defensa de la mujer detenida desmiente el hecho y denuncia una "vida destruida"
4
 Temporada 2026: La Hoya habilitó la venta de pases para residentes de Esquel y Trevelin
5
 Ciencia en Chubut: investigan cómo transformar residuos industriales en productos de alto valor
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -