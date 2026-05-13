Marcelo Dellamea llega a Lago Puelo con su Gira Patagónica 2026

El músico argentino Marcelo Dellamea se presentará el próximo 16 de mayo en Lago Puelo como parte de su Gira Patagónica 2026. El concierto se realizará desde las 21 horas en el Centro Cultural Keuken Aonikenk y promete una noche atravesada por la guitarra, el folklore latinoamericano y composiciones con fuerte impronta contemporánea.

Nacido en Chaco, Dellamea se consolidó en los últimos años como uno de los nombres más reconocidos de la nueva guitarra argentina. Su propuesta cruza sonidos folklóricos, música popular latinoamericana y arreglos modernos, en un formato donde el instrumento ocupa el centro de la escena.

La presentación en Lago Puelo forma parte de una gira que recorrerá distintas localidades patagónicas y que llega a la cordillera luego de un intenso recorrido artístico del músico por escenarios nacionales e internacionales.

Un artista con recorrido en la música argentina

Además de su camino solista, Marcelo Dellamea participó de proyectos musicales de amplia difusión, entre ellos el grupo Dos Más Uno y el programa televisivo La Peña de Morfi.

En 2024 lanzó su álbum Vida, trabajo que fue nominado a los Premios Gardel y que consolidó una etapa enfocada en composiciones propias y búsquedas sonoras ligadas a la música latinoamericana.

A lo largo de su carrera compartió escenario con artistas como Luis Salinas, Chango Spasiuk, Raúl Barboza, Jorge Fandermole, Yamandú Costa, Lila Downs, Steve Vai y Chucho Valdés, entre otros músicos de distintos géneros y países.

Artistas de la Comarca abrirán la noche

El espectáculo en Lago Puelo contará además con la participación del guitarrista tucumano Leo Gómez, quien actualmente reside en la Comarca Andina y abrirá la noche con una propuesta que mezcla folklore, tango, blues, candombe y rock.

También participará como invitada la cantante Gaby Echevarría.

La producción del evento está a cargo de Plexo Patagonia y Carnaval, y adelantaron que el recital tendrá un formato cercano e íntimo, pensado para disfrutar de la guitarra y las canciones en un espacio reducido.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Entrada Web

O.P.