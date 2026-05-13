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Por Redacción Red43

Fue premiado como “Maestro Ilustre” y dos años después lo condenaron por acosar a una menor

La joven tenía 17 años al momento del hecho. Tras hacerle una consulta, el docente contestaba con mensajes de contenido sexual. Cómo pasó de “héroe a villano”. 
Por Redacción Red43

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La Justicia de Mendoza condenó al docente Elbio Bruschi Terraquol a seis meses de prisión en suspenso por acosar sexualmente a una alumna de 17 años de una escuela técnica de la localidad de San Rafael. La familia de la menor lo denunció tras descubrir una serie de inquietantes mensajes de contenido sexual.

 

La causa se inició en 2023, luego de que la familia de la adolescente denunciara una serie de mensajes enviados por el profesor a través de WhatsApp. Según la acusación, la estudiante se había comunicado con el docente para consultar cuestiones vinculadas a equivalencias de una materia, pero las conversaciones derivaron en mensajes de contenido sexual enviados por el educador. Durante el juicio se incorporaron testimonios de la joven, de sus padres y también pericias psicológicas realizadas en el marco de la investigación.

 

Bruschi Terraquol, quien en 2021 había sido reconocido a nivel nacional con la distinción “Maestro Ilustre”, negó durante el debate haber tenido intenciones sexuales y aseguró que el vínculo mantenido con la estudiante no excedía el ámbito educativo.

 

El Tribunal Penal Colegiado de la Segunda Circunscripción Judicial, integrado por los jueces María Eugenia Laigle, Julio Bittar y Rodolfo Luque, resolvió condenar al docente por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y además le impusieron un año de inhabilitación especial para ejercer la docencia con menores de 18 años. También deberá cumplir reglas de conducta, entre ellas presentarse periódicamente ante la Justicia y realizar capacitaciones vinculadas a la Ley Micaela.

 

Durante los alegatos, el fiscal Javier Giaroli había solicitado una pena más severa: tres años de prisión y cuatro años de inhabilitación para ocupar cargos públicos. La defensa, en cambio, pidió la absolución.

 

 

 

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