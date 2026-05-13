Mientras lo buscan en un cementerio, la madre de Iván Torres dice que “está vivo”

María Millacura, madre de Iván Eladio Torres, reiteró su reclamo por la desaparición de su hijo y volvió a cuestionar el accionar de la Justicia y de las fuerzas policiales en una causa que, según señaló, continúa sin respuestas concretas.

En diálogo con Actualidad 2.0 por Radio del Mar, sostuvo que hace dos años había solicitado un relevamiento de cuerpos no identificados en cementerios, luego de detectar presuntas irregularidades vinculadas al traslado y enterramiento de personas como NN. Para la madre, Iván está vivo.

“Yo lo solicité hace 2 años, cuando tuvimos una reunión con abogados de la Defensoría de la Nación. En un expediente tenían los cuerpos que había en el cementerio, había encontrado irregularidades en la policía que llevaba cuerpos al cementerio y eran enterrados como NN”, expresó.

Millacura también apuntó contra sectores del sistema judicial y de seguridad, al asegurar que “no quieren que se sepa la verdad”, y cuestionó la demora en distintas medidas vinculadas a la investigación.

Según indicó, había solicitado la intervención de peritos para avanzar en la identificación de cadáveres, aunque criticó la falta de respuestas. “Dejaron pasar dos años, ahora vienen a hacer esta payasada cuando ya exhumaron cuerpos”, manifestó.

Asimismo, contó que recientemente mantuvo una reunión con autoridades del área de antropología forense, aunque reconoció mantener desconfianza sobre el proceso. “Mienten tanto que yo ya no le creo a nadie. La corrupción es muy grande”, afirmó.

En otro tramo de la entrevista, Millacura volvió a sostener su postura sobre el paradero de Iván Torres –desaparecido a una cuadra de la Seccional Primera en octubre de 2003 cuando tenía 26 años- y reclamó su aparición. “Me importa que me devuelvan a mi hijo como se lo llevaron, vivo y a salvo. Yo quiero a mi hijo. Con vida se lo llevaron y así me lo traen. Iván está vivo en la cárcel de Paraguay y quiero que me lo traigan”, señaló.

Finalmente, aseguró que hay personas que conocen lo ocurrido con su hijo. “Algunos saben dónde está Iván, pero no lo van a traer porque tienen miedo que hable”, concluyó.