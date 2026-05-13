10° -2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 13 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 policiales
13 de Mayo de 2026
policiales |
Por Redacción Red43

Mientras lo buscan en un cementerio, la madre de Iván Torres dice que “está vivo”

María Millacura insiste en que su hijo está preso en Paraguay. Y calificó la búsqueda entre “N.N.” como una payasada. El joven desapareció en 2003 en Comodoro Rivadavia.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

María Millacura, madre de Iván Eladio Torres, reiteró su reclamo por la desaparición de su hijo y volvió a cuestionar el accionar de la Justicia y de las fuerzas policiales en una causa que, según señaló, continúa sin respuestas concretas.

 

En diálogo con Actualidad 2.0 por Radio del Mar, sostuvo que hace dos años había solicitado un relevamiento de cuerpos no identificados en cementerios, luego de detectar presuntas irregularidades vinculadas al traslado y enterramiento de personas como NN. Para la madre, Iván está vivo.

 

“Yo lo solicité hace 2 años, cuando tuvimos una reunión con abogados de la Defensoría de la Nación. En un expediente tenían los cuerpos que había en el cementerio, había encontrado irregularidades en la policía que llevaba cuerpos al cementerio y eran enterrados como NN”, expresó.

 

Millacura también apuntó contra sectores del sistema judicial y de seguridad, al asegurar que “no quieren que se sepa la verdad”, y cuestionó la demora en distintas medidas vinculadas a la investigación.

 

Según indicó, había solicitado la intervención de peritos para avanzar en la identificación de cadáveres, aunque criticó la falta de respuestas. “Dejaron pasar dos años, ahora vienen a hacer esta payasada cuando ya exhumaron cuerpos”, manifestó.

 

Asimismo, contó que recientemente mantuvo una reunión con autoridades del área de antropología forense, aunque reconoció mantener desconfianza sobre el proceso. “Mienten tanto que yo ya no le creo a nadie. La corrupción es muy grande”, afirmó.

 

En otro tramo de la entrevista, Millacura volvió a sostener su postura sobre el paradero de Iván Torres –desaparecido a una cuadra de la Seccional Primera en octubre de 2003 cuando tenía 26 años- y reclamó su aparición. “Me importa que me devuelvan a mi hijo como se lo llevaron, vivo y a salvo. Yo quiero a mi hijo. Con vida se lo llevaron y así me lo traen. Iván está vivo en la cárcel de Paraguay y quiero que me lo traigan”, señaló.

 

Finalmente, aseguró que hay personas que conocen lo ocurrido con su hijo. “Algunos saben dónde está Iván, pero no lo van a traer porque tienen miedo que hable”, concluyó.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 “Me patiné la plata”, les dijo una preceptora a sus alumnos tras robarse el dinero para un viaje de estudios
2
 Tres hospitalizados tras el vuelco de un camión del SPLIF que cayó por el Piltriquitrón
3
 El cuerpo descuartizado es del jubilado desaparecido y detuvieron a “su amigo del casino”
4
 Históricos locales gastronómicos de la región proponen 2x1 en sus productos
5
 Vocación y servicio: el testimonio de las enfermeras del Hospital Zonal Esquel en su día
1
 Mientras lo buscan en un cementerio, la madre de Iván Torres dice que “está vivo”
2
 Comodoro Rivadavia se prepara para una nueva edición del Telebingo Deportivo Solidario
3
 Demoraron a un hombre tras un episodio de exhibicionismo en el Bar Argentino
4
 Chubut participó de una nueva reunión del Consejo Federal de Economía del Conocimiento 
5
 Por una herida en un pulmón, Nathalia debe seguir esperando: no pudieron conectarla al corazón artificial
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -