Comodoro Rivadavia se prepara para una nueva edición del Telebingo Deportivo Solidario

El emblemático sorteo de Lotería del Chubut fue presentado oficialmente este martes en la Delegación Zonal de Comodoro Rivadavia. La propuesta combinará deporte, acción social, música en vivo y actividades para toda la familia.

En las instalaciones de la Delegación Zonal de Comodoro Rivadavia se realizó este martes la presentación oficial de una nueva edición del Telebingo Deportivo Solidario, evento impulsado por el Instituto de Asistencia Social – Lotería del Chubut que tendrá lugar el domingo 24 de Mayo en el Club Huergo a partir de las 17 horas.

Del anuncio participaron el presidente del IAS, Ramiro Ibarra; Macarena Acuipil secretaria General de Gobierno del Chubut; el gerente general del organismo provincial, Damián Pieroni; y el delegado zonal de Lotería del Chubut en Comodoro Rivadavia Antonio Politano.

Durante la presentación, las autoridades destacaron la enorme participación de los clubes deportivos de toda la provincia y el fuerte impacto social que tendrá esta nueva edición del Telebingo Deportivo Solidario.

Acción social directa

“Es un gusto presentar este evento en Comodoro Rivadavia, ya que todos los clubes tuvieron una amplia participación en este sorteo. Vamos a lograr una recaudación histórica de mil millones de pesos que se transforman en acción social directa y en efectivo para todos los clubes de la provincia. Con este aporte estamos cumpliendo con un pedido del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, que es ayudar a desarrollar el deporte, como también estar siempre cerca de la salud y la educación”, expresó Ibarra.

El evento contará además con la participación de bandas locales que acompañarán la jornada con música y espectáculos para toda la familia. El gran cierre estará a cargo de la banda cuartetera “La Kupe”, que brindará un show en vivo a puro ritmo y diversión.

Asimismo, estará presente el programa “Raíz Emprendedora” ofreciendo un importante espacio destinado a productoras y emprendedoras locales que exhibirán y comercializarán sus productos durante toda la jornada.

De esta manera, el Telebingo Deportivo Solidario volverá a demostrar su carácter federal y solidario, acompañando al deporte chubutense y generando recursos directos para cientos de instituciones de toda la provincia.