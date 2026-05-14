Salió sola de su casa, un perro la mordió en el cuello y murió: el dramático final de una nena de 4 años

Una nena de 4 años murió este miércoles tras ser atacada por un perro en la localidad de Cosquín, en Córdoba. El hecho ocurrió frente al cementerio.

Según indicó el Diario Cosquín, la menor había salido sola de su casa. Fue en ese momento que el animal la sorprendió y, cuando ella quiso ponerse a resguardo, la empezó a morder y le provocó graves heridas en la zona del cuello.

En pocos minutos llegaron al lugar un servicio de emergencias, la Policía, la Guardia Local y Bomberos. Sin embargo, pese al trabajo de los médicos, no lograron salvar a la niña.

La Justicia abrió una investigación para determinar cómo se desató el ataque. Por el momento, no trascendió si el perro tenía dueño o si era de la familia de la víctima. El caso recayó en la Fiscalía de Segundo Turno de Cosquín, a cargo de Silvana Pen, quien trabajó en el lugar para esclarecer las circunstancias del hecho.