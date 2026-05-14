La Cámara de Comercio se reunió con la gerencia de La Trochita para proyectar el invierno 2026

CAMOCH – mantuvo una reunión de trabajo junto a la Gerencia del Viejo Expreso Patagónico “La Trochita”, convocando además a entidades afines como FEHGRA y la Cámara de Turismo de Esquel, con el objetivo de analizar el estado de situación del emblemático recurso turístico de cara a la próxima temporada invernal.



Durante el encuentro se abordaron temas vinculados a infraestructura, operatividad, mantenimiento y promoción del tren, destacándose como aspecto central el envío de cuatro calderas a Trelew para su renovación, una gestión estratégica que permitirá extender la vida útil de las formaciones por aproximadamente ocho años más.



Asimismo, se planteó la necesidad de avanzar en un plan integral de restauración de coches de pasajeros, mejorar sectores críticos de vías, garantizar previsibilidad en la provisión de combustible e insumos, y agilizar procesos administrativos y comerciales que hoy afectan la competitividad operativa del servicio.



Desde CAMOCH se valoró la apertura al diálogo y la posibilidad de contar con información concreta sobre las gestiones en marcha, reafirmando el compromiso institucional de acompañar todas aquellas acciones que permitan fortalecer y garantizar el funcionamiento pleno de “La Trochita”, uno de los principales atractivos turísticos y patrimoniales de nuestra región.



Por otra parte, la Cámara de Comercio está en comunicación con el Ministerio de la Producción de la Provincia, a fin de generar una reunión con el ministro Juan M. Pavón y abordar temas de relevancia estratégica para el desarrollo económico y productivo de la región cordillerana.

