Esquel se capacita en Calidad y Seguridad Sanitaria

Más de 400 agentes de Hospitales de Chubut se capacitaron en Calidad y Seguridad Sanitaria

Los equipos de los establecimientos asistenciales de Comodoro Rivadavia, Esquel, El Maitén, Rawson y Puerto Madryn, formaron parte del ciclo de charlas de la cartera sanitaria provincial sobre la “Ley Nicolás” y Gestión del Riesgo.

En el marco del plan de formación y jerarquización del recurso humano, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud provincial, capacitó a más de 400 agentes en Calidad y Seguridad Sanitaria.

En esa línea, profesionales y personal de salud de los Hospitales de Comodoro Rivadavia (Regional y Alvear), Esquel, El Maitén, Rawson y Puerto Madryn, se capacitaron recientemente en la Ley Nacional N° 27.797, conocida como la “Ley Nicolás” de Calidad y Seguridad Sanitaria, y en Gestión de Riesgos.

Las charlas fueron dictadas por referentes de la Dirección Provincial de Calidad y Seguridad del Paciente, en el marco de un trabajo articulado con los Comités de Calidad y Seguridad del Paciente, y con áreas estratégicas de cada uno de los nosocomios.

Plan de formación

Las actividades de capacitación se llevaron adelante en los Hospitales de Comodoro Rivadavia, Esquel, El Maitén, Rawson y Puerto Madryn, con la participación de más de 400 personas que integran los equipos de salud.

Este año el objetivo es sensibilizar al sistema de salud, a través de capacitaciones, en la gestión del riesgo clínico y en general, y formar a los equipos para poder realizar análisis para la mejora continua, aplicando herramientas de optimización para lograr un sistema de gestión de calidad.

Vale destacar, además, que la Secretaría de Salud reforzó el plan de formación destinado al personal sanitario, a través de convenios con instituciones de primera línea a nivel nacional.

En esa línea, las capacitaciones se enmarcan dentro de una legislación que se aprobó el año pasado, la Ley Nacional N° 27.797, conocida como la “Ley Nicolás” de Calidad y Seguridad Sanitaria, a la que hasta el momento Chubut es la única provincia que adhirió mediante la Ley Provincial I N° 834.

Líneas de trabajo e inversiones

En este contexto, las tres líneas que se continuarán trabajando en los hospitales relacionadas a las metas internacionales de seguridad del paciente, son: cirugía segura, uso seguro de medicamentos, y prevención de lesiones por dependencia e identificación de pacientes.

Cabe destacar que para ello ya se realizaron inversiones en equipamiento, como impresoras para etiquetas de muestras de laboratorio y pulseras especiales, con material termoformado, que se utilizarán como sistema de identificación para pacientes internados en el sistema sanitario público provincial.

Asimismo, se hará hincapié en la gestión del riesgo clínico y también del nivel central, aplicando las herramientas de buenas prácticas en las instituciones de salud, enfocándolas en la utilización más eficiente de los recursos sanitarios.