Literatura, ciencia y música: Sarmiento recibe la 3° Feria Regional del Libro y la Cultura

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, invita a la comunidad a participar de la 3° Feria Regional del Libro y la Cultura de Sarmiento, que se desarrollará junto al municipio local desde este viernes 15 al domingo 17 de mayo con una amplia agenda de actividades destinadas a niños, jóvenes y adultos en distintos espacios culturales de la localidad.

La propuesta contará con talleres, charlas abiertas, presentaciones de libros, espacios interactivos, música, poesía y actividades vinculadas a la ciencia, el patrimonio y el turismo cultural y cientifico, con la participación de escritores, artistas, investigadores y referentes de la región.

Múltiples actividades

El cronograma comenzará este viernes 15 desde las 10 horas en el Centro Cultural “Deborah Jones de Williams” con “Kamishibai para chicos”, a cargo de Leslie Becker. A las 11:30 se realizará un taller de paleoarte con cupos limitados y de 14 a 15:30 horas tendrá lugar “Mi Jardín Interior”, destinado a niños y niñas de nivel inicial y primer ciclo del nivel primario. También habrá un taller de creación de fanzines para adolescentes coordinado por Mailén Gettig, un taller de cuentos con Leslie Becker y un taller de encuadernación rústica para adolescentes a cargo de Esteban Sourrouille, que se desarrollará de 15 a 20 horas.

Este mismo viernes, a las 19 horas en el Centro Cultural, se presentará “Te cuento un cuento”, propuesta artística de Mirtha Jodor y Anabel Coombes junto a integrantes de “Bruno & Friends”, en un espacio íntimo donde la literatura y la música se unen a través de cuentos, poemas y canciones.

Las actividades continuarán el sábado 16 con el “Diálogo Abierto: Sarmiento, un destino para descubrir con la ciencia”, de 11 a 13 horas en el Centro Cultural. Allí participarán integrantes del equipo “Arqueología a la vuelta de tu casa”, las doctoras Cynthia González y Magdalena Llorens, junto a la licenciada Antonella Lista y la doctora María Elena Arce, quien presentará el libro “Bosque Petrificado Sarmiento”, y representantes de la Secretaría de Turismo y Producción junto al guardafauna Damián Guerreiro.

También el sábado se desarrollará un taller de caricatura con Lili Ostrovsky en la Escuela 739, actividades de relatos para las infancias organizadas por la Biblioteca Popular “Mariano Moreno”, mesas de escritoras del Valle bajo el eje “Lenguas Vivas”, presentaciones de libros y lecturas abiertas a la comunidad.

Entre las actividades destacadas de la jornada se encuentran la presentación de los libros “Jalil y la nube verde” y “Agustín y el tiburón azul”, de Ricardo Emilio Nassif; el encuentro “Encontrándonos en la poesía”, con escritores y artistas de Comodoro Rivadavia; y la charla abierta “Liderazgo y gestión deportiva”, a cargo de Orlando Portalau, prevista para las 18:30 horas en el Centro Cultural.

Durante el sábado 16 de 17 a 20 horas y el domingo 17 de 15 a 19 horas funcionará además el Espacio de Juventudes en la sala audiovisual de la Escuela 739, con propuestas como “Paredes de Papel”, biblioteca sonora, muro de preguntas, máquina de poesías, taller de fanzines y zona gamer.

El domingo 17 continuará la programación con un “Book Social”, espacio de lectura compartida; una ronda de lectura; la presentación del libro “Me han pedido que hable de bellezas”, de Jorge Spíndola; y la presentación de “Pura vena”, de Renata Hiller.

El cierre de la Feria será el domingo a las 19:30 horas en el Centro Cultural con la charla abierta “Literatura y actualidad”, a cargo del reconocido escritor Martín Kohan.