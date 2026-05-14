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14 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Sin clases presenciales en la Escuela 179 por arreglos en la caldera

La institución educativa de Esquel comunicó que el establecimiento se encuentra bajo tareas de mantenimiento en su sistema de calefacción, lo que impide el normal dictado de clases en el edificio. 
Por Redacción Red43

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La Dirección de la Escuela N° 179 Sofía Kraiselburd de la ciudad de Esquel comunicó que se ha determinado la suspensión de las actividades presenciales en el establecimiento. Esta medida responde a la necesidad de realizar tareas de refacción en la caldera del edificio escolar. 

 

Ante esta contingencia, las autoridades educativas informaron que se busca garantizar la continuidad del aprendizaje a través de otros medios. Los alumnos recibirán las propuestas pedagógicas y actividades de manera virtual o, en su defecto, podrán acceder al material físico a través de la fotocopiadora con la que la institución ha acordado previamente.

 

"La Dirección de la Escuela N° 179 Sofía Kraiselburd informa que debido a acciones de refacción de la caldera se establece la suspensión de actividades presenciales" detalló la institución en el comunicado oficial emitido este 14 de mayo. El documento lleva la firma de la directora del establecimiento, Alicia Elizabeth Montenegro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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