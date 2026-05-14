12° -3°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 14 de Mayo de 2026
RED43 comarca-andina incendioBarrio EsperanzaEl BolsónBomberos Voluntarios El Bolsón
14 de Mayo de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Vecinos apagaron un incendio antes de que las llamas avanzaran sobre la vivienda

El fuego afectó una parte de la pared y el techo de una casa en El Bolsón. Vecinos y el propietario lograron sofocar las llamas antes de la llegada de Bomberos Voluntarios.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un incendio de vivienda en Barrio Esperanza tuvo lugar durante la noche de este miércoles en El Bolsón. El hecho fue reportado minutos antes de las 23 hs, cuando Bomberos Voluntarios recibieron un llamado alertando sobre un foco ígneo en una casa ubicada por el callejón de la escuela, al fondo del barrio.

 

Tras el aviso, se despachó una unidad forestal hacia el lugar. Sin embargo, al arribar, el incendio ya había sido controlado por el propietario de la vivienda junto a vecinos de la zona, lo que evitó que las llamas avanzaran sobre el resto de la estructura.

 

Según la información brindada por Bomberos Voluntarios de El Bolsón, el fuego provocó daños parciales en una pared de madera y en una parte del techo de la vivienda. Las pérdidas fueron estimadas en aproximadamente un 5 % de la construcción.

 

 

La rápida reacción evitó mayores daños

El episodio ocurrió en una zona donde varias viviendas presentan estructuras con material altamente combustible que puede favorecer la propagación del fuego en pocos minutos.

 

De acuerdo al parte difundido por el cuartel local, la intervención inmediata de quienes se encontraban en el lugar fue determinante para contener el incendio antes de que alcanzara otros sectores de la casa.

 

Bomberos verificaron posteriormente que el foco estuviera completamente extinguido y realizaron tareas preventivas para descartar riesgos de reignición.

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Atención Esquel: un corte de luz afectará parte de la ciudad este jueves
2
 Patagonia Sublime: panificados sin TACC hechos por una familia que sabe del tema
3
 El Ministerio Público Fiscal convoca a concurso para un cargo administrativo en Esquel
4
 Sexo en el avión: la defensa de la mujer detenida desmiente el hecho y denuncia una "vida destruida"
5
 Rubén Omar Cantero QEPD
1
 Argentina primera en el ranking mundial del consumo de huevos: cuantos comemos cada uno
2
 Moda, alquiler y beneficios: las novedades de Feme en Esquel
3
 FIFA confirmó quiénes cantarán en el show de la final del Mundial 2026
4
 “Me estoy muriendo, manden un helicóptero”: el grito de agonía de un marinero que nadie escuchó
5
 ¡Gracias El Bolsón!: Mirá el video que Divididos le dedicó a la localidad
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -