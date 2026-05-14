Vecinos apagaron un incendio antes de que las llamas avanzaran sobre la vivienda

Un incendio de vivienda en Barrio Esperanza tuvo lugar durante la noche de este miércoles en El Bolsón. El hecho fue reportado minutos antes de las 23 hs, cuando Bomberos Voluntarios recibieron un llamado alertando sobre un foco ígneo en una casa ubicada por el callejón de la escuela, al fondo del barrio.

Tras el aviso, se despachó una unidad forestal hacia el lugar. Sin embargo, al arribar, el incendio ya había sido controlado por el propietario de la vivienda junto a vecinos de la zona, lo que evitó que las llamas avanzaran sobre el resto de la estructura.

Según la información brindada por Bomberos Voluntarios de El Bolsón, el fuego provocó daños parciales en una pared de madera y en una parte del techo de la vivienda. Las pérdidas fueron estimadas en aproximadamente un 5 % de la construcción.

La rápida reacción evitó mayores daños

El episodio ocurrió en una zona donde varias viviendas presentan estructuras con material altamente combustible que puede favorecer la propagación del fuego en pocos minutos.

De acuerdo al parte difundido por el cuartel local, la intervención inmediata de quienes se encontraban en el lugar fue determinante para contener el incendio antes de que alcanzara otros sectores de la casa.

Bomberos verificaron posteriormente que el foco estuviera completamente extinguido y realizaron tareas preventivas para descartar riesgos de reignición.

O.P.