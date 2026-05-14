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Por Redacción Red43

En un pozo ciego y en bolsas de consorcio: así ocultaron el cuerpo del jubilado asesinado

Lo desmembraron cerca de una parrilla. Aníbal Cepeda tenía 71 años y había cobrado una jugosa indemnización. Un “amigo del casino” es el principal sospechoso y está detenido. El crimen conmueve a Río Gallegos.
Por Redacción Red43

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La investigación por el crimen del jubilado Aníbal Cepeda de 71 años en Río Gallegos sumó nuevos detalles sobre la mecánica del asesinato y el intento de ocultamiento del cuerpo. Las pericias realizadas en el complejo de departamentos de la calle Moyano al 500 permitieron establecer que el desmembramiento se produjo en el sector de parrillas del predio, donde el autor habría intentado eliminar evidencias mediante una limpieza exhaustiva.

 

En una primera inspección, los especialistas no encontraron manchas de sangre visibles ni en las paredes ni en el piso. Sin embargo, la aplicación de luminol dejó al descubierto una importante cantidad de rastros hemáticos esparcidos en el lugar, lo que confirmó que allí se desarrolló la escena primaria del crimen.

 

Según determinaron los investigadores, luego de fragmentar el cuerpo, los restos fueron colocados en bolsas de consorcio para avanzar con su descarte. Parte de esos bultos terminó en un pozo ciego ubicado dentro del mismo terreno.

 

El hallazgo se produjo durante excavaciones realizadas tras reconstruir las últimas horas de Cepeda, quien había sido visto junto al principal sospechoso en un casino céntrico que frecuentaba habitualmente.

 

La autopsia quedó en manos del médico forense Francisco Echandí, quien busca establecer la data exacta de muerte y el mecanismo utilizado para provocar el fallecimiento. La principal hipótesis judicial sostiene que la víctima pudo haber sido torturada antes de morir, en el marco de un presunto intento por obtener datos bancarios o dinero de una indemnización millonaria.

 

Marcelo Félix Curtti, detenido por el caso, se negó a declarar ante la Justicia. Aunque aseguró haber actuado solo, el juez Gerardo Giménez analiza la posibilidad de que hayan participado otras personas debido a la complejidad del traslado y ocultamiento del cuerpo.

 

Texto y foto: LOA

 

 

 

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