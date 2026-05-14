Mate, escarcha y solcito: Así estará este jueves

La Comarca Andina tendrá este jueves una de esas jornadas bien otoñales que se sienten distintas entre la mañana y la tarde. El día comenzará con heladas y temperaturas bajo cero, aunque con el correr de las horas aparecerá el sol y el ambiente se volverá mucho más amable para actividades al aire libre.

Según los datos meteorológicos, la mínima rondó los -2° durante las primeras horas del día, especialmente en sectores rurales y zonas bajas donde suele acumularse más frío. En caminos, patios y vehículos puede aparecer escarcha temprano, por lo que se recomienda circular con precaución durante el amanecer.

Una tarde mucho más agradable

El jueves tendrá poco viento y bastante estabilidad. Hacia el mediodía la temperatura comenzará a subir rápidamente y por la tarde se esperan valores cercanos a los 11° o incluso algo más en algunos puntos de la Comarca Andina.

El viento del oeste se mantendrá suave a moderado, con velocidades bajas durante gran parte de la jornada. Tampoco se esperan lluvias ni nevadas y la nubosidad seguirá siendo escasa hasta entrada la noche.

Los modelos meteorológicos muestran además una tarde con buenas condiciones para aprovechar actividades afuera, caminar o disfrutar un rato de sol antes de otro descenso térmico nocturno.

El frío sigue presente al amanecer

Aunque durante la tarde el ambiente cambie bastante, el patrón típico del otoño continúa instalado en la Comarca Andina: mañanas muy frías, heladas frecuentes y noches frescas.

Las temperaturas pueden variar bastante entre primeras horas y media tarde, algo habitual en esta época del año cuando el cielo permanece despejado y el viento afloja.

Para quienes salen temprano, seguirá siendo clave arrancar el día bien abrigados. Después del mediodía, en cambio, probablemente sobre alguna capa.

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O.P