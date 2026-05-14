12° -3°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 14 de Mayo de 2026
RED43 comarca-andina PronosticoclimaEl BolsónOtoñoLago Puelo
14 de Mayo de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Mate, escarcha y solcito: Así estará este jueves

El jueves arrancó con temperaturas bajo cero y poca nubosidad, pero hacia la tarde el ambiente cambia bastante. El viento seguirá tranquilo y el otoño vuelve a mostrar amplitud térmica en la Comarca Andina.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Comarca Andina tendrá este jueves una de esas jornadas bien otoñales que se sienten distintas entre la mañana y la tarde. El día comenzará con heladas y temperaturas bajo cero, aunque con el correr de las horas aparecerá el sol y el ambiente se volverá mucho más amable para actividades al aire libre.

 

Según los datos meteorológicos, la mínima rondó los -2° durante las primeras horas del día, especialmente en sectores rurales y zonas bajas donde suele acumularse más frío. En caminos, patios y vehículos puede aparecer escarcha temprano, por lo que se recomienda circular con precaución durante el amanecer.

 

Una tarde mucho más agradable

El jueves tendrá poco viento y bastante estabilidad. Hacia el mediodía la temperatura comenzará a subir rápidamente y por la tarde se esperan valores cercanos a los 11° o incluso algo más en algunos puntos de la Comarca Andina.

 

 

El viento del oeste se mantendrá suave a moderado, con velocidades bajas durante gran parte de la jornada. Tampoco se esperan lluvias ni nevadas y la nubosidad seguirá siendo escasa hasta entrada la noche.

 

Los modelos meteorológicos muestran además una tarde con buenas condiciones para aprovechar actividades afuera, caminar o disfrutar un rato de sol antes de otro descenso térmico nocturno.

 

El frío sigue presente al amanecer

Aunque durante la tarde el ambiente cambie bastante, el patrón típico del otoño continúa instalado en la Comarca Andina: mañanas muy frías, heladas frecuentes y noches frescas.

 

 

Las temperaturas pueden variar bastante entre primeras horas y media tarde, algo habitual en esta época del año cuando el cielo permanece despejado y el viento afloja.

 

Para quienes salen temprano, seguirá siendo clave arrancar el día bien abrigados. Después del mediodía, en cambio, probablemente sobre alguna capa.

 

📸 ¿Cómo está el clima en tu localidad? Podés enviar tu foto o comentario al WhatsApp de Red43 Comarca Andina: 2945 58-4080. Si querés que tu mirada ayude a mostrar cada rinconcito de la Comarca Andina en estas notas, podés compartirnos tus fotos del día.

 

 

O.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Atención Esquel: un corte de luz afectará parte de la ciudad este jueves
2
 Patagonia Sublime: panificados sin TACC hechos por una familia que sabe del tema
3
 El Ministerio Público Fiscal convoca a concurso para un cargo administrativo en Esquel
4
 Sexo en el avión: la defensa de la mujer detenida desmiente el hecho y denuncia una "vida destruida"
5
 Rubén Omar Cantero QEPD
1
 Argentina primera en el ranking mundial del consumo de huevos: cuantos comemos cada uno
2
 Moda, alquiler y beneficios: las novedades de Feme en Esquel
3
 FIFA confirmó quiénes cantarán en el show de la final del Mundial 2026
4
 “Me estoy muriendo, manden un helicóptero”: el grito de agonía de un marinero que nadie escuchó
5
 ¡Gracias El Bolsón!: Mirá el video que Divididos le dedicó a la localidad
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -