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14 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Bomberos de El Hoyo anunciaron cambios en la jefatura y aclararon que no hubo una huelga en el cuartel

La institución confirmó la conformación de una nueva jefatura del Cuerpo Activo y desmintió versiones sobre una supuesta huelga en el cuartel.
Por Redacción Red43

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Bomberos Voluntarios de El Hoyo informó este jueves la conformación de una nueva jefatura dentro del Cuerpo Activo, en medio de un proceso interno de reorganización institucional. La institución remarcó además que el cuartel continuó funcionando con normalidad y que nunca se interrumpió la atención de emergencias.

 

Según detallaron desde la entidad, el Suboficial Principal Francisco Quilodrán fue designado como nuevo Jefe de Cuerpo Activo, mientras que el Cabo Primero Emiliano Vargas asumió como segundo jefe.

 

La comunicación fue difundida públicamente con el objetivo de informar los cambios internos y llevar tranquilidad a la población respecto al funcionamiento operativo del cuartel.

 

 

Cambios en la conducción del Cuerpo Activo

Desde Bomberos Voluntarios señalaron que la nueva jefatura se conformó “en el marco de un proceso interno de reorganización”, con la intención de fortalecer el funcionamiento institucional y el servicio brindado a vecinas y vecinos de El Hoyo.

 

En el mismo mensaje, valoraron el trabajo realizado por las autoridades salientes y agradecieron “el compromiso y el servicio brindado durante su gestión”.

 

La institución atraviesa distintas instancias de reorganización puertas adentro, situación que había generado comentarios y versiones en la localidad sobre posibles conflictos internos o medidas que podrían afectar la operatividad del cuartel.

 

 

Desmienten versiones sobre una supuesta huelga

Uno de los puntos del comunicado estuvo vinculado a aclarar que el cuartel nunca dejó de responder emergencias ni suspendió tareas operativas.

 

“Consideramos importante aclarar que durante este proceso nuestro cuartel jamás estuvo en huelga”, expresaron desde Bomberos Voluntarios de El Hoyo.

 

Además, remarcaron que se mantuvo de manera permanente la respuesta ante incendios, rescates y distintos llamados de emergencia, pese al contexto interno que atraviesa la institución.

 

 

O.P.

 

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