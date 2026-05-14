Operativos en talleres y desarmaderos derivaron en secuestros y detección de irregularidades

La Policía llevó adelante una serie de operativos conjuntos en El Bolsón y Mallín Ahogado en el marco del “Plan Operacional Control Talleres-Automotor/Estupefacientes”, con procedimientos que dejaron secuestros de vehículos, autopartes y actuaciones judiciales por distintas irregularidades detectadas durante los controles.

Las tareas también se desarrollaron en San Carlos de Bariloche y Dina Huapi, aunque una parte importante de los procedimientos tuvo lugar en la Comarca Andina, donde se realizaron controles vehiculares, inspecciones en talleres mecánicos, desarmaderos y locales de compra-venta vinculados al rubro automotor.

Los operativos fueron coordinados entre distintas áreas policiales, entre ellas el Departamento Sustracción de Automotores, Toxicomanías, División Canes, Seguridad Vial, dependencias de la Unidad Regional III y unidades locales, junto con áreas municipales de tránsito y comercio.

Controles en rutas, accesos y comercios

Durante las distintas jornadas, el personal policial realizó verificaciones en rutas provinciales, accesos urbanos y terminales de ómnibus, además de inspecciones en establecimientos relacionados con la reparación y comercialización de vehículos y autopartes.

Como resultado de los procedimientos, se identificaron cientos de personas y vehículos. También se labraron infracciones de tránsito y se efectuaron retenciones preventivas por distintas irregularidades documentales.

Según informaron oficialmente, uno de los hechos que más llamó la atención fue el secuestro de un Peugeot 504 que presentaba inconsistencias registrales. El dominio colocado no coincidía con la numeración de chasis verificada durante la inspección.

Además, los efectivos detectaron otro automóvil que figuraba con estado registral destinado a compactación, situación que derivó en actuaciones correspondientes.

Detectaron adulteraciones y autopartes con pedido de secuestro

En otro de los controles vehiculares, personal policial identificó un Volkswagen Suran con adulteración en la numeración alfanumérica del motor.

Ante esa situación, se iniciaron actuaciones judiciales con intervención de la Fiscalía local para determinar el origen del vehículo y posibles responsabilidades vinculadas al caso.

Los procedimientos también incluyeron inspecciones en talleres mecánicos, desarmaderos y comercios de compra-venta, donde fueron secuestradas autopartes que registraban pedido de secuestro vigente por hechos delictivos.

Junto con esos elementos, también se detectó documentación irregular vinculada a vehículos y repuestos, por lo que se iniciaron causas judiciales por el delito de encubrimiento.

Continuarán los operativos

Desde la Policía indicaron que las diligencias finalizaron con resultados positivos en materia preventiva y remarcaron que este tipo de controles continuará desarrollándose en distintos puntos de la zona andina.

El objetivo de estos procedimientos es reforzar las tareas de control sobre vehículos, autopartes y comercios vinculados al rubro automotor, además de detectar posibles maniobras ilegales relacionadas con documentación adulterada, desarmaderos clandestinos y circulación de vehículos con irregularidades.

O.P.