Uranio en Chubut: inician tareas en Laguna Salada

La empresa canadiense Jaguar Uranium comenzó los trabajos de campo en el área Guanaco dentro del proyecto de uranio Laguna Salada, ubicado en Chubut. Su objetivo es poder avanzar en la exploración de este mineral para poder definir el potencial del yacimiento.

La compañía inició actividades de campo en el bloque Guanaco tras la aprobación ambiental en Chubut y avanzará con estudios orientados a una futura estimación de recursos minerales bajo estándares internacionales.

Jaguar Uranium Corp. ha comenzado las actividades de campo en el bloque de concesiones Guanaco de su proyecto insignia de uranio-vanadio Laguna Salada, en la provincia de Chubut, Argentina. El programa de trabajo está diseñado para sentar las bases para una posible futura Estimación de Recursos Minerales («ERM») en las concesiones Guanaco a corto plazo.

En conjunto con la movilización sobre el terreno, Jaguar ha contratado a Atticus Geoscience Consulting Ltd. y a su socio estratégico Caracle Creek SpA como consultores técnicos independientes principales de la Compañía para el programa de la Fase 1 en Guanaco.

Atticus y Caracle Creek aportan una amplia experiencia operativa en Sudamérica y un extenso historial en la preparación de estimaciones de recursos minerales e informes técnicos que cumplen con la Subparte 1300 de la Regulación SK («SK 1300») de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. («SEC») y con los estándares de divulgación del Instrumento Nacional 43-101 de Canadá – Normas de divulgación para proyectos minerales («NI 43-101») en relación con el uranio y otras materias primas.