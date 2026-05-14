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14 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Torres confirmó el desendeudamiento total de Chubut

Provincia firmó con Nación la última modificación del REOR, acuerdo que permitirá avanzar con la Doble Vía Trelew–Rawson una vez concluida la etapa final de la Doble Trocha entre Puerto Madryn y Trelew.
Por Redacción Red43

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El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, confirmó este miércoles el desendeudamiento total de la provincia con el Fondo Fiduciario de las Provincias, tras firmar, junto al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, la última modificación del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR).

 

De la reunión participaron también los intendentes de Esquel, Matías Taccetta, y de Rawson, Damián Biss, quienes acompañaron las gestiones impulsadas por el mandatario provincial ante el Gobierno Nacional.

 

El acuerdo representa un avance significativo para el saneamiento financiero de Chubut y permitirá, además, garantizar la ejecución de obras estratégicas para el desarrollo provincial, entre ellas, el inicio de la Doble Vía Trelew - Rawson, sobre la ruta 25, tras la finalización de la última etapa de la Doble Trocha de la ruta 3 que conecta a Trelew con Puerto Madryn.

 

“Seguimos transformando las deudas acumuladas durante años de desidia y abandono, en infraestructura estratégica que mejora la calidad de vida de todos los chubutenses”, expresó Torres tras el encuentro m, añadiendo que el acuerdo demuestra que “con responsabilidad fiscal y una administración ordenada, Chubut puede recuperar obras fundamentales que durante años estuvieron paralizadas”.

 

El REOR (Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas) es un mecanismo acordado entre el Gobierno del Chubut y el Estado Nacional que permite compensar y cancelar obligaciones recíprocas entre ambas partes, en el marco de lo establecido por el Decreto Nacional 969/2024.

 

Asimismo, durante el encuentro, Torres y Taccetta avanzaron en distintas gestiones vinculadas a la activación de la Estación Transformadora Legua 7, una obra considerada fundamental para acompañar el crecimiento y el desarrollo productivo de la región cordillerana.

 

 

 

R.G

 

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