Ciberseguridad y estafas virtuales: jornada informativa para prestadores turísticos

La Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, en articulación con la Policía Comunitaria, llevó adelante una charla informativa sobre ciberseguridad y prevención de estafas virtuales destinada a prestadores turísticos locales.

La actividad se desarrolló en la Sala de Situaciones del Municipio y tuvo como objetivo brindar herramientas de prevención y cuidado digital ante las distintas modalidades de fraude que circulan actualmente, en un contexto donde gran parte de las reservas, consultas y comunicaciones vinculadas al turismo se realizan mediante plataformas y canales virtuales.

Durante la jornada se abordaron temáticas relacionadas con phishing, suplantación de identidad, engaños a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, además de recomendaciones prácticas para identificar situaciones de riesgo y actuar de manera segura.

Asimismo, el encuentro permitió generar un espacio de intercambio con los prestadores turísticos, quienes pudieron realizar consultas, compartir experiencias y conocer medidas básicas de prevención aplicables tanto al ámbito laboral como personal.

Desde la gestión municipal destacaron la importancia de continuar promoviendo, junto a distintas instituciones y el sector turístico local, este tipo de instancias de formación y acompañamiento, entendiendo que la seguridad digital, la prevención y el acceso a información actualizada también forman parte de la calidad de atención y de la experiencia que se brinda a quienes visitan Trevelin y sus parajes.