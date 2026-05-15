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Por Redacción Red43

Profunda tristeza: el corazón de Nathalia no resistió y se apagó para siempre

La joven de Cipolletti, que iba a ser conectada a un aparato artificial, falleció debido a varias complicaciones. Los sentidos mensajes de su familia.
Por Redacción Red43

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Nathalia  “Pato” Uribe, la adolescente cipoleña que esperaba un trasplante de corazón, falleció debido a una complicación de su cuadro de salud. Padecía una deficiencia cardíaca severa y desde hacía unas semanas se encontraba en “emergencia nacional”. Sus familiares informaron sobre la situación y agradecieron “todo el acompañamiento y el apoyo recibido desde el primer momento”. 

 

La joven estaba conectada a un equipo Ecmo – VA, un dispositivo de asistencia ventricular que ayuda al órgano para seguir funcionando y le dio un apoyo fundamental para prolongar su vida unos días más. Se había programado una intervención especial para conectarla a un corazón artificial más sofisticado y complejo: el Berlín Heart Excor, que reemplaza completamente la función del corazón afectado.

 

La intervención se iba a realizar el lunes, pero los médicos encontraron una afección en uno de los pulmones y consideraron que lo más conveniente era posponerla. Pero el cuerpo de Nathy no resistió.

 

El velatorio de “Pato” – como la conocían los amigos -, se realizará en forma privada: “Fueron demasiados días de altibajos, ilusiones rotas y sufrimiento. Por eso deseamos no exponer más tanto dolor y decidimos realizar una despedida muy íntima y con la familia más cercana”, dijeron desde su círculo más íntimo.

 

Y agregaron: “Nathy, quienes te amamos siempre te recordaremos con esa sonrisa hermosa, tu carcajada contagiosa y tu presencia ruidosa tan particular. Jamás pasaste desapercibida por esta vida. Gracias. Gracias. Gracias”.

 

Su hermana Cintia publicó un emotivo posteo en las redes sociales: “Mi manita ya está con Dios. Duele de una forma que jamás podré explicar ni entender. Te rogué llorando Señor, que no te la lleves... Manita ayúdanos a seguir sin vos por que nada tiene sentido ahora”.

 

 

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