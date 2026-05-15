-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 15 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 policiales Esquel
15 de Mayo de 2026
policiales |
Por Redacción Red43

Recuperaron en Esquel un auto robado tras una estafa por redes sociales

La Policía del Chubut realizó un allanamiento positivo y logró recuperar un Ford Escort que había sido sustraído mediante una maniobra fraudulenta vinculada a una venta por redes sociales.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La División Sustracción Automotores de Esquel intervino días atrás en una investigación por estafa que tuvo como víctima a un vecino de la ciudad, quien fue despojado de su vehículo luego de una operación de venta realizada a través de redes sociales.

 

Según informó la Policía del Chubut, el hecho involucró un automóvil marca Ford Escort, tipo sedán cinco puertas, color gris, que fue sustraído mediante maniobras fraudulentas.

 

Tras la denuncia correspondiente, se inició una investigación con intervención del Ministerio Público Fiscal. A partir de las diligencias ordenadas por la Justicia, se concretó un allanamiento con registro domiciliario y secuestro en una vivienda de Esquel.

 

El operativo tuvo resultados positivos y permitió recuperar el vehículo involucrado, además de documentación vinculada a la causa. El rodado quedó depositado en dependencias policiales por cuestiones de jurisdicción.

 

Desde la Policía del Chubut destacaron la rápida intervención que permitió recuperar el vehículo y recordaron a la comunidad la importancia de realizar operaciones de compra y venta de automotores únicamente en lugares habilitados y con documentación verificada para evitar este tipo de estafas.

 

 

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Operativos de tránsito permanentes en Esquel: qué van a controlar
2
 El sueño de vivir en el sur y el choque con la realidad
3
 Independiente de Esquel ante Frontera de Lago Puelo, la Gran Final del Fútbol Cordillerano
4
 Recuperaron en Esquel un auto robado tras una estafa por redes sociales
5
 Asumieron nuevas autoridades en el gabinete municipal de Esquel
1
 SISAP realiza un paro y advierte que las medidas de fuerza seguirán la próxima semana
2
 Proyectos Municipales busca acelerar la puesta en valor del Parque de la Bandera
3
 Esquel: trasladaron la planta reguladora y la red de gas para el barrio Los Cóndores está más cerca
4
 Esquel: hoy proyectan "Comunidades del Viento" en el ciclo de charlas ambientales
5
 Estudiantes de la Tecnicatura en Turismo del ISET 815 realizaron una salida al Alto Río Percy
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -