Recuperaron en Esquel un auto robado tras una estafa por redes sociales

La División Sustracción Automotores de Esquel intervino días atrás en una investigación por estafa que tuvo como víctima a un vecino de la ciudad, quien fue despojado de su vehículo luego de una operación de venta realizada a través de redes sociales.

Según informó la Policía del Chubut, el hecho involucró un automóvil marca Ford Escort, tipo sedán cinco puertas, color gris, que fue sustraído mediante maniobras fraudulentas.

Tras la denuncia correspondiente, se inició una investigación con intervención del Ministerio Público Fiscal. A partir de las diligencias ordenadas por la Justicia, se concretó un allanamiento con registro domiciliario y secuestro en una vivienda de Esquel.

El operativo tuvo resultados positivos y permitió recuperar el vehículo involucrado, además de documentación vinculada a la causa. El rodado quedó depositado en dependencias policiales por cuestiones de jurisdicción.

Desde la Policía del Chubut destacaron la rápida intervención que permitió recuperar el vehículo y recordaron a la comunidad la importancia de realizar operaciones de compra y venta de automotores únicamente en lugares habilitados y con documentación verificada para evitar este tipo de estafas.

R.G