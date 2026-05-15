Aumentan hasta un 115 % las entradas a los Parques Nacionales

La Administración de Parques Nacionales dispuso un fuerte aumento en las tarifas de acceso a parques nacionales y áreas protegidas de Argentina. La medida fue oficializada mediante la Resolución 132/2026 publicada en el Boletín Oficial y comenzará a aplicarse a partir de junio.

El incremento alcanzará tanto a quienes compren entradas de manera presencial como a través de plataformas electrónicas y afectará especialmente a algunos de los destinos turísticos más visitados del país.

Entre los casos más notorios aparece el de Cataratas del Iguazú, donde el valor de las entradas para turistas argentinos pasará de 15 mil a 25 mil pesos, mientras que para visitantes extranjeros subirá de 45 mil a 60 mil pesos.

En el caso de estudiantes, el aumento será todavía mayor en términos porcentuales. El ingreso pasará de 7 mil a 15 mil pesos.

El impacto en Los Glaciares y otros parques

Otro de los parques alcanzados por los nuevos cuadros tarifarios es el Parque Nacional Los Glaciares, donde la entrada general costará 50 mil pesos.

La resolución también incluye aumentos para otras áreas protegidas como Parque Nacional Lanín, Parque Nacional Tierra del Fuego, Parque Nacional Iberá, Parque Nacional Los Arrayanes y Parque Nacional Calilegua, entre otros destinos turísticos administrados por el Estado nacional.

Desde el organismo señalaron que se mantendrán beneficios para visitantes que permanezcan varios días o utilicen pases promocionales y sistemas Flexipass de entre tres y siete jornadas.

También aclararon que determinadas actividades académicas, de investigación o extensión universitaria quedarán exceptuadas de los nuevos valores.

Argumentos del Gobierno

En los fundamentos de la resolución, la Administración de Parques Nacionales sostuvo que el aumento apunta a sostener inversiones en infraestructura y servicios para los visitantes.

Además, el texto oficial menciona la necesidad de fortalecer acciones vinculadas a la protección del patrimonio natural y la biodiversidad.

Sin embargo, la medida generó cuestionamientos debido al deterioro que distintos sectores vienen denunciando en áreas protegidas nacionales durante los últimos años.

Entre las críticas aparecen despidos de trabajadores y guardaparques, recortes presupuestarios y problemas vinculados al mantenimiento y la prevención de incendios forestales.

O.P.