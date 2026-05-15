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15 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Asumieron nuevas autoridades en el gabinete municipal de Esquel

El intendente Matías Taccetta encabezó la asunción de Fabiana Vázquez como secretaria de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat y de César Navarro como gerente de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel realizó este viernes el acto oficial de asunción de nuevas autoridades al Ejecutivo Municipal, encabezado por el intendente Matías Taccetta.

 

Durante la ceremonia asumió funciones Fabiana Vázquez como nueva secretaria de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat, mientras que el arquitecto César Navarro fue designado al frente de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales.

 

El acto contó con la presencia de funcionarios municipales, provinciales y legislativos, además de representantes de distintas instituciones de la ciudad.

 

Entre los asistentes estuvieron integrantes de la Honorable Legislatura de Chubut, como Karina Otero, Sergio Ongarato y Daniel Hollmann. También participó el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes.

 

Además, acompañaron concejales de la ciudad, integrantes del gabinete municipal y representantes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, entre otras autoridades locales y provinciales.

 

 

 

R.G

 

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