Asesinó a un compañero de trabajo, tapó el cuerpo con cemento en el patio y confesó: “Era él o yo”

En un fallo que conmocionó a la comunidad de Paso de los Libres, el Tribunal de la ciudad condenó a Federico Duarte, un hombre sin aparente relación familiar con su víctima, a una pena de 20 años de prisión. Duarte fue hallado culpable del homicidio de su compañero de trabajo, Jorge Alfredo Duarte. El asesinato, que presenta características de un crimen planificado, dejó al descubierto tensiones laborales convertidas en un conflicto fatal.

El crimen ocurrió en julio de 2024 cuando Federico Duarte, en un momento de aparente irracionalidad, atacó a Jorge Alfredo Duarte. La víctima fue ultimada con dos disparos en la cabeza, recibió múltiples puñaladas y, finalmente, fue agredida aún más con una piedra. La brutalidad del crimen quedó evidenciada durante la autopsia. Días después, el cuerpo del fallecido fue encontrado en las propias dependencias del asesino, oculto bajo una carpeta de cemento en su propio patio trasero, lo que hablaba del grado de premeditación del acto.

Durante el juicio, Federico Duarte confesó: "En ese momento era él o yo. Yo perdí la cabeza literal y jamás pensé que terminaría así". Estas palabras resonaron en la sala, dejando un eco de desesperación y fatalismo, mientras el tribunal, teniendo en cuenta los fuertes agravantes del caso, fijó la condena haciendo eco a la solicitud de 20 años presentada por la fiscalía. Los jueces Marcelo Pardo, Isidro Quebedo y Marcelo Fleitas consideraron los dos disparos y las múltiples heridas, además de la presencia de armas de fuego y cuchillos guardados, como indicativos de la letalidad intencionada del ataque. Por otro lado, la querella elevó su solicitud a 24 años y 8 meses, en un claro reflejo de su visión más drástica del evento que tanto estremeció a la comunidad local.

El fiscal a cargo del caso, Facundo Sotelo, concluyó que no se trató de una "ejecución torpe", sino más bien de un acto deliberado lleno de saña y violencia, mientras que la defensa, representada por Yonathan Biaut, abogado de Duarte, insistía en calificar los eventos bajo el marco de una "ira provocada", solicitando así el piso mínimo de la pena.

Este trágico evento, según se esclareció durante el juicio, tuvo su raíz en una disputa aparentemente personal en un entorno laboral. Duarte y su víctima compartían empleo en una empresa dedicada a la recolección de muestras para laboratorios. Los primeros indicios apuntan a que una discusión por la venta de una motocicleta pudo haber sido el desencadenante que llevó al trágico desenlace.

Finalmente, un detalle importante del juicio fue la absolución de Andrea Fernanda Franco, acusada inicialmente de complicidad en el asesinato. La falta de pruebas contundentes y el retiro de cargos estos en el debate permitieron su liberación. Federico Duarte terminará su sentencia en la Unidad Penal N°9 de Paso de los Libres, mientras el procedimiento judicial continúa atrayendo la mirada de muchos interesados por el desarrollo de este caso de alto perfil.