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Por Redacción Red43

César Navarro asumió en UEPROMU

César Navarro tomó juramento el día de hoy, como nuevo titular de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales (UEPROMU).
Por Redacción Red43

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César Navarro tomó juramento el día de hoy, como nuevo titular de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales (UEPROMU).

 


En el acto de formalización del cargo, el intendente Matías Taccetta explicó que “Iván Pereira fue separado del cargo y nobleza obliga, venía desempeñando César la función de gerente y queríamos que tome el juramento y que oficialmente sea nuestro gerente de la UEPROMU”.

 

César Navarro tomó juramento el día de hoy, como nuevo titular de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales (UEPROMU).

 


Navarro explicó que: “Ya veníamos trabajando en equipo y bueno, la idea es continuar con esa tarea y bueno, para mí es un gran desafío. Primero es continuar lo que estamos haciendo a nivel obras, porque tenemos mucho trabajo pendiente, muchas obras en desarrollo y bueno, es una época difícil la cual estamos atravesando”.

 


Retomar una agenda de obras: “coordinar todo eso demanda que el equipo que tenemos esté a la altura de las circunstancias y creo que es así, estamos trabajando en equipo desde el año pasado y bueno, es continuar lo que se está haciendo y mejorar algunas cosas dentro de todo lo que sea posible. La verdad, hay obras estratégicas que están en marcha, que son las más importantes. Estamos hablando de toda la parte de urbanística de Valle Chico y creo que esa es una de las más importantes”.

 


Mantenimiento y proyección de servicios urbanos: “Tanto de tomas de agua, redes y seguimos con el trabajo de adoquinado y cordones cuneta, que ahí tenemos 3.000 metros de cordones cuneta que estamos desarrollando”.
Los avances intentarán concretarse antes de la veda invernal: “pronto se ven afectadas por el clima y las temperaturas, entonces no se puede dar continuidad, pero hay otras que sí se pueden desarrollar sobre todo la parte de proyectos”.

 


SL
 

 

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