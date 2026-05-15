-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 15 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43Esquel
15 de Mayo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Proyectos Municipales busca acelerar la puesta en valor del Parque de la Bandera

El nuevo gerente de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales, César Navarro, confirmó que continuarán con el desarrollo del predio del ingreso. Adelantó que mantendrán la base del diseño original pero con modificaciones.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Tras los anuncios del intendente Matías Taccetta sobre las gestiones prioritarias ante Nación para adquirir de forma definitiva las tierras del Parque de la Bandera, los equipos técnicos del municipio ya trabajan en el diseño del espacio. César Navarro, el recientemente asumido gerente de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales (UEPM), brindó detalles sobre la continuidad de la obra y las nuevas ideas que buscan implementar en el ingreso a Esquel.

 

Navarro explicó que el avance en la negociación por la compra de las tierras —amparada en que el Código de Planeamiento Urbano lo protege como espacio verde no construible— se respalda justamente en la existencia de una planificación de infraestructura previa para ese sector.

 

"Es parte de lo que Matías argumentó por el tema de la compra de tierras, porque ya estaba destinado y había un proyecto previo. La idea es continuar. Algo ya se ha hecho y el objetivo es seguir con el desarrollo de eso en la medida que se pueda", señaló el funcionario.

 

Modificaciones y un espacio para La Trochita

 

Si bien existe una base arquitectónica trazada por la gestión, el nuevo gerente de la Unidad Ejecutora aclaró que el plan definitivo podría sufrir alteraciones para optimizar el espacio y adaptarlo a los recursos actuales. "No sé si tal vez tal cual como está, pero sí gran parte se va a adoptar y la otra parte se irá modificando", precisó.

 

En ese sentido, Navarro adelantó una de las novedades que planean integrar al paseo público, vinculada directamente con uno de los máximos emblemas turísticos e históricos de la ciudad: "Hay una idea con respecto a poner algo relacionado a La Trochita también", reveló, abriendo la puerta a un nuevo atractivo temático en la portada de ingreso a Esquel.

 

Desde el área técnica remarcaron que, una vez que se destrabe la situación dominial con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el desarrollo del predio será una prioridad de gestión. "La idea es poner en valor ese lugar lo antes posible", concluyó Navarro.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Operativos de tránsito permanentes en Esquel: qué van a controlar
2
 El sueño de vivir en el sur y el choque con la realidad
3
 Independiente de Esquel ante Frontera de Lago Puelo, la Gran Final del Fútbol Cordillerano
4
 Recuperaron en Esquel un auto robado tras una estafa por redes sociales
5
 Asumieron nuevas autoridades en el gabinete municipal de Esquel
1
 SISAP realiza un paro y advierte que las medidas de fuerza seguirán la próxima semana
2
 Proyectos Municipales busca acelerar la puesta en valor del Parque de la Bandera
3
 Esquel: trasladaron la planta reguladora y la red de gas para el barrio Los Cóndores está más cerca
4
 Esquel: hoy proyectan "Comunidades del Viento" en el ciclo de charlas ambientales
5
 Estudiantes de la Tecnicatura en Turismo del ISET 815 realizaron una salida al Alto Río Percy
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -