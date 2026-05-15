Proyectos Municipales busca acelerar la puesta en valor del Parque de la Bandera

Tras los anuncios del intendente Matías Taccetta sobre las gestiones prioritarias ante Nación para adquirir de forma definitiva las tierras del Parque de la Bandera, los equipos técnicos del municipio ya trabajan en el diseño del espacio. César Navarro, el recientemente asumido gerente de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales (UEPM), brindó detalles sobre la continuidad de la obra y las nuevas ideas que buscan implementar en el ingreso a Esquel.

Navarro explicó que el avance en la negociación por la compra de las tierras —amparada en que el Código de Planeamiento Urbano lo protege como espacio verde no construible— se respalda justamente en la existencia de una planificación de infraestructura previa para ese sector.

"Es parte de lo que Matías argumentó por el tema de la compra de tierras, porque ya estaba destinado y había un proyecto previo. La idea es continuar. Algo ya se ha hecho y el objetivo es seguir con el desarrollo de eso en la medida que se pueda", señaló el funcionario.

Modificaciones y un espacio para La Trochita

Si bien existe una base arquitectónica trazada por la gestión, el nuevo gerente de la Unidad Ejecutora aclaró que el plan definitivo podría sufrir alteraciones para optimizar el espacio y adaptarlo a los recursos actuales. "No sé si tal vez tal cual como está, pero sí gran parte se va a adoptar y la otra parte se irá modificando", precisó.

En ese sentido, Navarro adelantó una de las novedades que planean integrar al paseo público, vinculada directamente con uno de los máximos emblemas turísticos e históricos de la ciudad: "Hay una idea con respecto a poner algo relacionado a La Trochita también", reveló, abriendo la puerta a un nuevo atractivo temático en la portada de ingreso a Esquel.

Desde el área técnica remarcaron que, una vez que se destrabe la situación dominial con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el desarrollo del predio será una prioridad de gestión. "La idea es poner en valor ese lugar lo antes posible", concluyó Navarro.