Asumió Vázquez y se comprometió a "trabajar sin horario"

El intendente Matías Taccetta tomó juramento el día de hoy, a los nuevos funcionarios que se desempeñarán en áreas clave como son la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales, a partir de ahora a cargo de César Navarro, y la Secretaría de Desarrollo Humano, ahora a cargo de Fabiana Vázquez.



El intendente explicó que “Iván Pereira fue separado del cargo y nobleza obliga, venía desempeñando César la función de gerente y queríamos que tome el juramento y que oficialmente sea nuestro gerente de la UEPROMU”.



Vázquez vuelve a un rol en el que se había desempeñado anteriormente: “Y en el caso de Fabiana, también conocida, no solamente por mí, sino por toda la comunidad, un gran trabajo hecho durante la gestión anterior de Ongarato, y teníamos la intención de sumarla al equipo en este último año y medio de gestión, sabiendo lo importante que es la presencia de ella en la calle, junto a cada una de las familias esquelenses”.



La funcionaria celebró su regreso: “Yo vengo con una experiencia, la verdad que me tocó trabajar, como ustedes recuerdan, época de pandemia, época de inviernos muy duros, pero bueno, este no deja de ser un nuevo desafío, porque los tiempos han cambiado, la situación a nivel nacional ha cambiado”.



Los nuevos lineamientos: “Creo que vamos a poder lograr todo lo que está planificado dentro de lo que es la plataforma de él. Mi compromiso hacia la ciudad, a la comunidad, es territorio, trabajo interinstitucional, trabajar con juntas vecinales, y bueno, con todo el respaldo de cada una de las secretarías creo que vamos a lograr salir adelante con toda la situación social que está atravesando no solo la ciudad sino a nivel país”.



“Trabajar sin horario”



Vázquez enfatizó la responsabilidad en su nuevo rol: “El compromiso que les voy a pedir es esto, trabajar sin horario, nosotros tenemos que estar para la gente, para la necesidad y las urgencias, pero más allá de eso, con una planificación como el Intendente, con una estructura, creo que podemos revertir la situación de nuestra ciudad”.



Ivana Manosalva será incorporada como directora general: “Por ahora incorporo una persona más, que es Ivana Manosalva, que es una persona que es muy reconocida en lo social, que tiene un trabajo social muy amplio, que todos saben, creo que es fundamental armar equipo con personas que realmente tengan la experiencia, el conocimiento y la trayectoria”.



No se planean más cambios por el momento: “También a uno le da el aliento a venir con la impronta, decir bueno, siguen los mismos chicos, vamos a seguir trabajando, y creo que acá lo importante que hay que hacer es darle estabilidad social a la ciudad, con el acompañamiento que voy a tener desde la Intendencia. ¿yo qué ofrezco? Trabajo, territorio y responsabilidad en lo que haga, nada más”.



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