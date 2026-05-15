El sueño de vivir en el sur y el choque con la realidad

La escena se repite desde hace años en El Bolsón, Lago Puelo, distintos puntos de la Comarca Andina y del sur argentino. Personas que llegan desde grandes ciudades cansadas del ruido, del ritmo acelerado y de una vida que sienten agotadora. Buscan aire puro, montañas, tiempo, naturaleza y una sensación de libertad que parece cada vez más difícil de encontrar en otros lugares.

Muchos llegan convencidos de que el sur representa una vida mejor. Y, en parte, lo es. Pero después de los primeros meses aparece algo que rara vez se muestra en redes sociales o videos turísticos. El choque con la realidad.

Porque vivir en el sur argentino no es lo mismo que vacacionar unos días rodeado de paisajes increíbles.

El invierno que nadie imagina

Hay una imagen idealizada de la Patagonia vinculada al bosque, la nieve y la vida tranquila. Pero el invierno cotidiano suele ser muy distinto a esa postal.

Las jornadas cortas, el frío constante, la humedad y los cortes de luz forman parte de la rutina en muchos sectores de la Comarca. A eso se suman caminos embarrados, problemas de conectividad y dificultades para calefaccionar viviendas que muchas veces no están preparadas para temperaturas extremas.

Para quienes llegan desde grandes centros urbanos, el primer invierno suele convertirse en una experiencia inesperada.

No son pocos los que descubren que el aislamiento pesa más de lo imaginado cuando llueve durante días seguidos o cuando el clima obliga a suspender actividades y modifica completamente la dinámica diaria.

El costo de una vida “más simple”

Otra de las ideas que suele derrumbarse rápidamente es la de una vida barata o sencilla.

Conseguir alquiler permanente en localidades como El Bolsón o Lago Puelo se volvió cada vez más difícil. Los precios aumentaron, la oferta es limitada y muchas viviendas pasan al circuito turístico durante gran parte del año.

También aparecen gastos que muchas personas no contemplan antes de mudarse. Leña, gas, movilidad, mantenimiento de caminos o problemas de servicios forman parte de una economía cotidiana muy distinta a la imaginada.

A eso se suma una realidad laboral compleja. Aunque muchos llegan pensando en emprender o trabajar de manera remota, no siempre logran sostener económicamente el cambio de vida.

Búsqueda de otra forma de vivir

Sin embargo, pese a las dificultades, gran parte de quienes eligen quedarse aseguran que hay algo difícil de explicar para quienes nunca vivieron en la Comarca.

La posibilidad de caminar rodeado de montaña, conocer a los vecinos, bajar el ritmo y recuperar tiempo personal aparece como uno de los aspectos más valorados.

También existe una conexión más directa con la naturaleza y con ciertas formas de vida que en otros lugares parecen imposibles.

El problema aparece cuando esa búsqueda idealizada choca con la vida real y con un territorio que exige adaptación constante.

En la Comarca, el clima condiciona planes, los incendios generan preocupación cada verano y los problemas de infraestructura forman parte de conversaciones habituales.

Entre la fantasía y la vida cotidiana

En los últimos años, redes sociales, influencers y contenidos turísticos ayudaron a construir una imagen casi perfecta de vivir en el sur argentino.

Pero quienes llevan tiempo en la zona saben que la experiencia tiene muchas más capas.

Hay belleza, tranquilidad y paisajes impactantes. Pero también incertidumbre, soledad, dificultades económicas y una convivencia permanente con condiciones naturales que muchas veces obligan a reorganizar la vida diaria.

Quizás por eso el verdadero vínculo con la Comarca no se construye durante un fin de semana largo ni en una foto frente al lago.

Se construye cuando llega el invierno, cuando falta trabajo, cuando hay humo en el verano o cuando el barro complica cada salida. Y aun así, muchas personas eligen quedarse.

Porque detrás del choque con la realidad, también aparece algo que sigue haciendo que miles sueñen con vivir en el sur.

O.P.