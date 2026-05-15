De las tierras de la cárcel a la repotenciación eléctrica: el plan de obras de Taccetta tras su viaje a Buenos Aires

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, brindó precisiones sobre las gestiones llevadas a cabo recientemente en Buenos Aires, donde mantuvo reuniones clave con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y ministerios nacionales junto al gobernador Ignacio Torres. Los temas principales rondaron la adquisición de tierras nacionales para el municipio y un paquete de obras millonarias de infraestructura vial y energética.

Respecto a los terrenos nacionales puestos a la venta por el Estado, Taccetta explicó que hay dos inmuebles en la mira. Uno ubicado sobre la calle El Tero y el otro en el acceso a la ciudad, donde actualmente se encuentran las canchas de fútbol y el Parque de la Bandera.

Sobre este último, el municipio ya contaba con una sesión de uso por 30 años, pero ahora busca comprarlo de forma definitiva: "Dado que el Código de Planeamiento establece que ese lugar es una zona verde y no se puede construir ni lotear, ningún privado podría darle otro destino. Presentando esto ante la AABE nos manifestaron que el municipio tiene prioridad de compra", señaló el mandatario, quien agradeció el asesoramiento histórico de la vecina Norma Ardilla sobre el plano urbano. En los próximos días llegará un tasador oficial para iniciar el trámite formal.

Distinto es el caso del terreno de la calle El Tero, el cual irá a subasta pública y el municipio deberá ir a una puja de valores con los privados si decide ofertar. En tanto, sobre las dos hectáreas de la Unidad 14 (cárcel) sobre Avenida Perón, reconoció que el expediente sigue abierto pero el costo es más elevado, ya que la adquisición le exigiría al municipio abrir una calle, hacer el alambrado perimetral del servicio penitenciario y construir dos viviendas.

En materia vial, Taccetta celebró el acuerdo histórico entre Provincia y Nación para la compensación de deudas, el cual permitirá reactivar obras paralizadas a cambio de los fondos fiduciarios.

"Agradezco al gobernador por habernos escuchado e incorporar la Malla 632", destacó el intendente. Esta obra millonaria contempla el mantenimiento integral de la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 259, desde la estancia La Paulina hasta las Cinco Esquinas. Para Esquel, esto se traducirá en la renovación total de la cinta asfáltica de la Avenida Ameghino (el acceso principal) y el sector de la Portada, actualmente muy deteriorados.

Finalmente, el mandatario comunal se refirió a las gestiones ante la Secretaría de Energía de la Nación para destrabar la licitación de la Subestación Legua 7, una obra eléctrica clave que se encuentra trabajando al límite de su capacidad.

"Es una inversión que se tendría que haber hecho hace 12 años. Hoy la necesitamos de manera ineludible para sostener el crecimiento de Esquel y Trevelin", enfatizó Taccetta. La repotenciación es fundamental para los nuevos loteos, emprendimientos hoteleros, el Parque Industrial y proyectos productivos de envergadura, como las 140 hectáreas de frambuesa que desarrolla la firma Fenoglio en la región. El proyecto y los pliegos ya están listos en conjunto con la cooperativa local, a la espera del llamado a licitación.





