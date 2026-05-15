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15 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Mercado Libre suma vuelos a Chubut y promete entregas en menos de 48 horas

La empresa lanzó un nuevo esquema de distribución aérea junto a Aerolíneas Argentinas e Innova Logistic para agilizar envíos en ciudades del sur del país y fortalecer su red logística.
Por Redacción Red43

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Mercado Libre puso en marcha un nuevo sistema de distribución aérea en Argentina con el objetivo de acelerar las entregas y mejorar la logística en distintas ciudades de la Patagonia, entre ellas Trelew, en Chubut.

 

La iniciativa combina vuelos comerciales con aviones cargueros exclusivos y fue desarrollada junto a Aerolíneas Argentinas e Innova Logistic, empresa del grupo Mirgor. Según detallaron desde la compañía fundada por Marcos Galperin, el esquema permitirá realizar entre 15.000 y 16.000 envíos diarios mediante cinco frecuencias semanales.

 

Además de Trelew, el servicio llegará en esta primera etapa a Neuquén, Bariloche y Ushuaia. Desde la empresa explicaron que en algunas localidades los usuarios podían esperar hasta una semana para recibir sus compras y que ahora buscan concretar entregas en menos de 48 horas.

 

Para lograrlo, Mercado Libre utilizará espacio disponible en vuelos comerciales de Aerolíneas Argentinas y también operará vuelos cargueros exclusivos para determinadas rutas del sur argentino.

 

Adrián Ecker, manager de Mercado Libre Argentina, aseguró que la Patagonia representa uno de los principales desafíos logísticos para el comercio electrónico debido a las distancias y a las dificultades de conectividad terrestre.

 

La puesta en marcha del nuevo sistema forma parte del plan de inversión de 3.400 millones de dólares que la empresa anunció para Argentina durante 2026, enfocado en logística, tecnología y expansión operativa.

 

 

 

 

R.G

 

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