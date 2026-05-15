Invitan a una charla abierta para reforzar la prevención del hantavirus

Con la llegada de las bajas temperaturas y el incremento de actividades en galpones, viviendas rurales y espacios cerrados, el Municipio de El Hoyo y el Hospital Rural El Hoyo convocaron a una charla abierta sobre prevención del hantavirus. El encuentro se realizará el martes 19 de mayo a las 10 de la mañana en el auditorio de la Casa de la Cultura y estará dirigido a toda la población.

La propuesta busca reforzar la información vinculada a la detección temprana de síntomas, las formas de contagio y las medidas de higiene necesarias para reducir riesgos, especialmente durante el otoño e invierno, cuando muchas actividades se desarrollan en ambientes poco ventilados.

Durante la jornada se abordarán distintos aspectos vinculados a la enfermedad, entre ellos la ventilación de viviendas y galpones, el control de roedores y las recomendaciones preventivas para ámbitos laborales y sociales.

La charla estará a cargo del licenciado Fabián Argel y del médico veterinario Juan Labandibar, integrantes del Departamento de Salud Ambiental UGD Zona Noroeste, quienes compartirán pautas prácticas y responderán consultas de los asistentes.

Qué se hablará durante la jornada

Entre los temas previstos se encuentran:

Medidas de higiene y ventilación en viviendas y galpones

Reconocimiento de síntomas tempranos

Formas de transmisión del hantavirus

Prevención y control de roedores

Recomendaciones para espacios laborales y rurales

O.P.