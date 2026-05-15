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Viernes 15 de Mayo de 2026
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15 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Invitan a una charla abierta para reforzar la prevención del hantavirus

La actividad será gratuita y abierta al público en El Hoyo. Se hablará sobre síntomas, contagio y medidas de prevención ante la llegada del frío.
Por Redacción Red43

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Con la llegada de las bajas temperaturas y el incremento de actividades en galpones, viviendas rurales y espacios cerrados, el Municipio de El Hoyo y el Hospital Rural El Hoyo convocaron a una charla abierta sobre prevención del hantavirus. El encuentro se realizará el martes 19 de mayo a las 10 de la mañana en el auditorio de la Casa de la Cultura y estará dirigido a toda la población.

 

La propuesta busca reforzar la información vinculada a la detección temprana de síntomas, las formas de contagio y las medidas de higiene necesarias para reducir riesgos, especialmente durante el otoño e invierno, cuando muchas actividades se desarrollan en ambientes poco ventilados.

 

Durante la jornada se abordarán distintos aspectos vinculados a la enfermedad, entre ellos la ventilación de viviendas y galpones, el control de roedores y las recomendaciones preventivas para ámbitos laborales y sociales.

 

 

La charla estará a cargo del licenciado Fabián Argel y del médico veterinario Juan Labandibar, integrantes del Departamento de Salud Ambiental UGD Zona Noroeste, quienes compartirán pautas prácticas y responderán consultas de los asistentes.

 

Qué se hablará durante la jornada

Entre los temas previstos se encuentran:

 

  • Medidas de higiene y ventilación en viviendas y galpones
  • Reconocimiento de síntomas tempranos
  • Formas de transmisión del hantavirus
  • Prevención y control de roedores
  • Recomendaciones para espacios laborales y rurales

 

O.P.

 

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