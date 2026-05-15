Invitan a una charla abierta para reforzar la prevención del hantavirus

Con la llegada de las bajas temperaturas y el incremento de actividades en galpones, viviendas rurales y espacios cerrados, el Municipio de El Hoyo y el Hospital Rural El Hoyo convocaron a una charla abierta sobre prevención del hantavirus. El encuentro se realizará el martes 19 de mayo a las 10 de la mañana en el auditorio de la Casa de la Cultura y estará dirigido a toda la población.
La propuesta busca reforzar la información vinculada a la detección temprana de síntomas, las formas de contagio y las medidas de higiene necesarias para reducir riesgos, especialmente durante el otoño e invierno, cuando muchas actividades se desarrollan en ambientes poco ventilados.
Durante la jornada se abordarán distintos aspectos vinculados a la enfermedad, entre ellos la ventilación de viviendas y galpones, el control de roedores y las recomendaciones preventivas para ámbitos laborales y sociales.
La charla estará a cargo del licenciado Fabián Argel y del médico veterinario Juan Labandibar, integrantes del Departamento de Salud Ambiental UGD Zona Noroeste, quienes compartirán pautas prácticas y responderán consultas de los asistentes.
Qué se hablará durante la jornada
Entre los temas previstos se encuentran:
- Medidas de higiene y ventilación en viviendas y galpones
- Reconocimiento de síntomas tempranos
- Formas de transmisión del hantavirus
- Prevención y control de roedores
- Recomendaciones para espacios laborales y rurales
O.P.