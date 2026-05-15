Epuyén confirmó que no hay casos activos de hantavirus en la localidad

El Municipio de Epuyén difundió un comunicado oficial para llevar tranquilidad a vecinos y visitantes luego de que en los últimos días reaparecieran publicaciones y comentarios vinculados al hantavirus. Según indicaron, la información que circula corresponde al brote ocurrido años atrás y actualmente no hay casos activos en la localidad.

La aclaración llega en un contexto particular. El tema volvió a instalarse a nivel internacional después de que un crucero que había partido desde Ushuaia quedara bajo seguimiento sanitario por varios casos compatibles con la enfermedad y muertes que todavía continúan bajo investigación epidemiológica.

En la Comarca Andina, ese escenario reactivó inevitablemente el recuerdo del brote que golpeó a Epuyén entre fines de 2018 y comienzos de 2019, cuando se confirmaron 34 contagios y 11 fallecimientos vinculados al virus Andes.

El mensaje oficial del Municipio

Desde el municipio señalaron que continúan trabajando junto al hospital local y el área de Salud en tareas de monitoreo y prevención.

Además, adelantaron que próximamente se informará la fecha de una charla abierta sobre prevención de hantavirus, orientada a brindar información y reforzar medidas de cuidado.

En el comunicado también solicitaron evitar la difusión de información desactualizada y consultar siempre fuentes oficiales para conocer la situación sanitaria real.

“Epuyén los espera con los brazos abiertos”, expresaron desde la gestión local, en un mensaje dirigido tanto a residentes como a quienes planean visitar la localidad.

El antecedente que marcó a Epuyén

El brote ocurrido en Epuyén no solo tuvo impacto sanitario y social. También modificó la manera en que la ciencia entendía el hantavirus.

En 2020, una investigación publicada en la revista científica New England Journal of Medicine confirmó mediante reconstrucción epidemiológica y secuenciación genómica que el virus Andes podía transmitirse entre personas, algo que hasta entonces no estaba plenamente demostrado para este tipo de hantavirus.

El caso comenzó con un contagio asociado al ratón colilargo, reservorio natural del virus en la Patagonia, pero luego se registraron transmisiones entre personas en reuniones familiares y espacios cerrados.

Ese antecedente convirtió a Epuyén en un punto de referencia internacional dentro de los estudios sobre el virus Andes.

Prevención y vigilancia sanitaria

A pesar de que no existen casos activos en la actualidad, se sostienen tareas permanentes de prevención y vigilancia epidemiológica.

Especialistas recuerdan que la enfermedad suele comenzar con síntomas similares a los de un cuadro gripal, como fiebre, dolores musculares y cansancio. Ante cualquier sospecha, recomiendan consultar rápidamente en un centro de salud.

También remarcan la importancia de mantener ventilados los ambientes cerrados, extremar cuidados en galpones y espacios rurales, y reducir la presencia de roedores cerca de viviendas.

O.P.