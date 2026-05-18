Esquel coordina el operativo invernal junto a instituciones y prestadores turísticos

Con el objetivo de reforzar la preparación para la próxima temporada invernal, distintas instituciones de Esquel participaron de una reunión de coordinación encabezadas por el municipio junto a organismos provinciales, fuerzas de seguridad y representantes del sector turístico.

El coordinador del área de Turismo, Leandro Choi, explicó que los encuentros permitieron intercambiar protocolos y definir mecanismos de actuación ante situaciones de emergencia. “Venimos encontrándonos hace un par de ocasiones con distintas instituciones, policía, aeropuerto, La Hoya, gendarmería, ejército y representantes del sector privado a través de todas sus cámaras”, señaló.

Además, remarcó que el objetivo principal es “estar al tanto de qué medidas hay que tener en cuenta para llevar a cabo una buena temporada invernal”, especialmente en lo relacionado con la seguridad de turistas y residentes.

Por su parte, Sergio Caneo destacó que durante las reuniones se presentó el plan invernal integral del municipio y el funcionamiento de los distintos niveles de respuesta ante emergencias. “No solamente tenemos el centro de montaña, sino también la ciudad de Esquel, Alto Río Percy y la comunidad Nahuelpán”, indicó.

Caneo explicó que existen dos niveles de intervención: “Un nivel 1 donde actúan instituciones de respuesta rápida como hospital, policía y bomberos, y un nivel 2 donde se requiere la incorporación de más instituciones y la respuesta suele ser más lenta porque hay que salir a buscar recursos”.

En tanto, Marcelo Carrión confirmó que ya comenzaron a emitirse los partes preventivos vinculados al plan invernal y señaló que se trabaja en conjunto con los municipios de la región. “Ya se vino trabajando hace tiempo en prevención y en reuniones con todas las instituciones para poder aceitar este tipo de respuestas”, sostuvo.

Respecto al pronóstico climático para los próximos meses, Carrión indicó que, según el Servicio Meteorológico Nacional, “vamos a tener temperaturas más altas de lo normal”, aunque aclaró que todavía se analiza el impacto que podría tener el fenómeno de El Niño sobre las nevadas en la región.

Finalmente, destacó la importancia de optimizar las comunicaciones entre organismos y valoró el trabajo conjunto: “Estamos tratando de optimizar todo y agradecer a todas las instituciones porque siempre están al pie del cañón”.

R.G