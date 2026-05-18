Le dijo “estás robado” y sacó un revólver a plena luz del día en una plaza

Un hombre fue imputado este lunes por los delitos de tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego y tenencia de arma de uso civil, luego de un episodio ocurrido durante el fin de semana en una plaza de El Bolsón. La audiencia se realizó de manera virtual y dejó expuestas dos versiones completamente distintas sobre lo sucedido.

De acuerdo a la acusación presentada por la fiscal del caso, el hecho ocurrió el sábado al mediodía en la denominada plaza Grido, ubicada en la esquina de Rivadavia y Pellegrini. Allí, el imputado habría llegado acompañado por otra persona y comenzó una conversación con dos hombres que estaban en el lugar.

Según la teoría de la fiscalía, en medio de ese intercambio el acusado le dijo a una de las personas “estás robado” e intentó apoderarse de algún elemento de su propiedad, aunque ese punto no quedó claramente determinado en la denuncia presentada.

Fiscalía sostuvo que golpeó a una víctima con un revólver

Durante la audiencia, la fiscal indicó que el imputado habría golpeado a una de las víctimas con la culata de un revólver. Luego de esa situación, las personas involucradas escaparon corriendo en distintas direcciones.

Minutos después, personal policial logró detener al sospechoso en cercanías de calle Brown, en la zona del callejón sin salida y Pellegrini.

Además, se informó que el arma de fuego habría sido descartada en un nicho de gas ubicado a unos 200 metros del lugar del hecho. El revólver fue encontrado posteriormente por efectivos policiales.

La calificación legal propuesta por la fiscalía fue tentativa de robo agravada por el uso de arma de fuego en concurso real con tenencia de arma de uso civil, atribuyéndole responsabilidad en carácter de autor.

La defensa planteó una versión opuesta

Durante la audiencia, el defensor oficial sostuvo que la defensa tiene una teoría del caso completamente distinta a la presentada por la fiscalía.

Según manifestó, el arma secuestrada no estaba en poder de su defendido. Además, remarcó que la propia víctima habría expresado al declarar que no deseaba avanzar con la investigación penal y que no le habían sustraído pertenencias.

Frente a las dos posiciones planteadas, el juez de Garantías señaló que existen versiones contrapuestas, aunque consideró que estaban dados los requisitos legales necesarios para formular los cargos y habilitar el avance de la investigación penal preparatoria.

La etapa judicial fue fijada hasta el 17 de septiembre de 2026.

Qué medidas dispuso el juez

Durante la audiencia no se solicitaron medidas cautelares contra el imputado. Sin embargo, el magistrado le ordenó mantener el domicilio fijado en el expediente y presentarse cada vez que sea convocado por la Justicia.

O.P.