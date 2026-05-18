12°
12° -1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 18 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
18 de Mayo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Firman convenio para reciclar telas de algodón en Esquel

El Centro de Valorización y Reciclaje firmó un convenio para generar proyectos a través de materiales “que normalmente pueden terminar como basura”, explicó Mariana López Rey.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Centro de Valorización y Reciclaje firmó un convenio para generar proyectos a través de materiales “que normalmente pueden terminar como basura”, explicó Mariana López Rey.

 


El foco está puesto en los residuos textiles: “puntualmente lo que estamos haciendo con el residuo textil. Es un convenio para poder trabajar y brindar talleres a los alumnos que se encuentran en contexto de encierro”.

 


Gabriela Formoso, coordinadora de Educación Ambiental de GIRSU, detalló su rol: “voy a ser una de las que va a ayudar en la elaboración de las alfombras y en la técnica de Totora con tejido sin agujas, poniendo en valor las capacidades de los alumnos que todos los años hacen proyectos, de acá clasificamos, vamos separando las prendas que sirven para la técnica que vamos a usar. Es tela de algodón, la que mayor elasticidad tiene”.

 


El Centro de Valorización y Reciclaje se encuentra abierto de lunes a viernes de 9 a 15 horas en calle Alberdi 655: “si tienen ropa que ya no usan, lo pueden acercar. Nuestra escuela se basa en tres fundamentos principales, que es el desarrollo de capacidades emprendedoras para el día de mañana mejorar la empleabilidad de los estudiantes, la continuidad de estudios superiores y el desarrollo de proyectos propios. Este material para nosotros es oro”.

 


SL
 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Hallaron a un hombre fallecido en el barrio Ceferino
2
 La Fiscalía dirige un allanamiento por un presunto intento de homicidio
3
 Joel Elías Caripan QEPD
4
 Histórico: Frontera de Lago Puelo se coronó campeón del Futbol Cordillerano
5
 “El Desafío Capri es una locura”
1
 María Ester Millahuala QEPD
2
 Presentan el Grand Prix Barrial con una innovadora propuesta deportiva en Esquel
3
 Le dijo “estás robado” y sacó un revólver a plena luz del día en una plaza
4
 El Bolsón fue distinguido a nivel nacional por su planificación urbana
5
 Provincia realizará una nueva capacitación sobre constitución de sociedades 
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -