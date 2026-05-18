Firman convenio para reciclar telas de algodón en Esquel

El Centro de Valorización y Reciclaje firmó un convenio para generar proyectos a través de materiales “que normalmente pueden terminar como basura”, explicó Mariana López Rey.



El foco está puesto en los residuos textiles: “puntualmente lo que estamos haciendo con el residuo textil. Es un convenio para poder trabajar y brindar talleres a los alumnos que se encuentran en contexto de encierro”.



Gabriela Formoso, coordinadora de Educación Ambiental de GIRSU, detalló su rol: “voy a ser una de las que va a ayudar en la elaboración de las alfombras y en la técnica de Totora con tejido sin agujas, poniendo en valor las capacidades de los alumnos que todos los años hacen proyectos, de acá clasificamos, vamos separando las prendas que sirven para la técnica que vamos a usar. Es tela de algodón, la que mayor elasticidad tiene”.



El Centro de Valorización y Reciclaje se encuentra abierto de lunes a viernes de 9 a 15 horas en calle Alberdi 655: “si tienen ropa que ya no usan, lo pueden acercar. Nuestra escuela se basa en tres fundamentos principales, que es el desarrollo de capacidades emprendedoras para el día de mañana mejorar la empleabilidad de los estudiantes, la continuidad de estudios superiores y el desarrollo de proyectos propios. Este material para nosotros es oro”.



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