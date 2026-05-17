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17 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Cinco demorados por disturbios en un bar de Esquel

Cinco hombres en estado de ebriedad fueron demorados durante la madrugada tras provocar incidentes en un local de la avenida Ameghino. Se resistieron a ser identificados y el hecho quedó filmado. 
Por Redacción Red43

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El episodio ocurrió alrededor de las 3:35 de la madrugada del sábado en un comercio nocturno ubicado sobre la avenida Ameghino al 300. El operativo se activó de manera inmediata luego de un aviso del Centro de Monitoreo local, que alertó a las fuerzas de seguridad sobre un grupo de personas que se encontraba generando disturbios tanto en el interior como en las inmediaciones del establecimiento.

 

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Seccional Primera, junto con personal del Mini Comando y la Sección Operaciones, interceptaron a cinco hombres que presentaban un aparente estado de ebriedad cuando salían del bar. Según detalla el parte oficial, los sujetos provocaban serios inconvenientes y, al momento de ser abordados por la policía, se resistieron firmemente a la identificación y al palpado preventivo de seguridad.

 

Los implicados se mostraron agresivos, se negaron a colaborar con el procedimiento e incitaron a pelear a los uniformados. Ante esta reacción, el personal policial procedió a la demora de todos los involucrados y los trasladó a la dependencia policial. En las actuaciones del caso se aportaron las filmaciones de las cámaras del sector, donde quedaron registrados los momentos en que generaban peleas e intentaban agredir a otros clientes. La Fiscalía dispuso que permanezcan alojados en la comisaría hasta que recuperen la lucidez y posteriormente sean imputados por infracciones al Código de Convivencia Ciudadana.

 

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