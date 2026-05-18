Presentan el Grand Prix Barrial con una innovadora propuesta deportiva en Esquel

La Municipalidad de Esquel, junto a referentes de escuelas de atletismo y la agrupación de ciclismo, oficializó en conferencia de prensa el regreso del Grand Prix Barrial, un evento gratuito para chicos de 3 a 12 años que recorrerá los barrios con pruebas deportivas en simultáneo.

Hernán Maciel, subsecretario de Deportes, destacó la importancia de unificar los esfuerzos este año. "Hemos decidido, después de un trabajo en conjunto con la agrupación de ciclismo y las distintas escuelas de atletismo de la ciudad, trabajar en dos eventos en simultáneo, uno de atletismo y uno de ciclismo", explicó. El funcionario detalló que para participar, "la inscripción es totalmente gratuita, se pueden anotar a través de un formulario que está en la página de Deportes, o bien el día mismo de la carrera, una hora antes".

Por su parte, Evangelina de la Cerda, parte de la organización y de Awkache, recordó que el fin de las jornadas es principalmente recreativo y de integración. "La idea es que vayan a participar, a divertirse, recordarles que no es una competencia sino que es que vengan a disfrutar, a participar, a conocer las escuelas deportivas, a conocer a los profes", señaló, añadiendo que en el debut "solamente vamos a tener algunas pruebas de calle, con distancias destinadas para cada edad".

A su turno, la entrenadora Cristina Campos, también de Awkache, valoró el impacto de la iniciativa en las infancias de la ciudad. "Resalto este valor que tiene el mini atletismo en este nivel, que es el alcance comunitario y el alcance social, lo resalto porque hace mucho que queríamos tener esta oportunidad de invitar a los niños que no asistan a ninguna escuela de atletismo y que ahí lo pueden hacer", argumentó.

Desde la agrupación de ciclismo infantil, Martín Posa celebró el carácter itinerante del certamen. "Apoyar al municipio en esta iniciativa de este nuevo proyecto del Grand Prix, de visitar los barrios y hacer un recorrido por toda la ciudad, es genial. Nosotros venimos trabajando por parte de la asociación en visitar los barrios, porque sabemos el potencial que hay ahí adentro", remarcó tras el reciente cierre de su campeonato en el barrio Badén que reunió a más de 60 ciclistas.

El atleta olímpico Joaquín Arbe acompañó la presentación y convocó a las familias a sumarse desde el inicio. "La verdad que es una muy buena iniciativa, ya habíamos venido hablando hace tiempo ya con la idea de hacer estas carreras en distintos barrios para que los chicos se sumen, para que las familias también acompañen. Así que los invito a todos ya este fin de semana que viene, que sea una fiesta", concluyó.

El cronograma oficializado para este año rinde homenaje a destacados deportistas locales y se desarrollará en cuatro fechas distribuidas a lo largo del año:

Fecha 1 (Inicio): 23 de mayo en el Barrio Bella Vista. Comprenderá el Campeonato de Ciclismo "Horacio Martín" y el Campeonato de Atletismo "Martín Ñancucheo".

Fecha 2: 6 de junio en el Barrio 28 de Junio. Se disputará el Campeonato de Ciclismo "Carlos Escobar" y el Campeonato de Atletismo "Gabino Díaz".

Fecha 3: Mes de octubre en el Barrio Ceferino. Llevará el nombre de Campeonato de Ciclismo "Luis Leiva" y Campeonato de Atletismo "Joaquín Arbe".

Fecha 4 (Gran Final): Mes de noviembre en la Plaza San Martín. Coronará las actividades con el Campeonato de Ciclismo "Sandro Miranda" y el Campeonato de Atletismo "Eulalio Muñoz & Olivia Conesa".

De esta manera, el Grand Prix Barrial se consolida como un espacio clave para el desarrollo del deporte social e infantil en Esquel, promoviendo la actividad física, el encuentro familiar y el reconocimiento a las grandes figuras del deporte local en cada uno de los rincones de la ciudad.

EBW