La Fiscalía dirige un allanamiento por un presunto intento de homicidio

El fiscal Fidel González y el procurador Ismael Cerda coordinan las tareas periciales en el lugar del hecho tras una violenta agresión con arma blanca, donde un hombre permanece internado en grave estado y una mujer se encuentra detenida.

En las primeras horas de este domingo, un grave episodio de violencia ocurrió en el Barrio Ceferino. Como consecuencia de un violento altercado en el interior de una vivienda, un hombre debió ser trasladado de urgencia al nosocomio local tras sufrir una profunda herida de arma blanca en la zona del cuello, situación que motivó una inmediata intervención de la Fiscalía.

Actualmente, un equipo de la agencia de investigaciones complejas se encuentra apostado en el lugar de los hechos dirigiendo un riguroso allanamiento. El operativo está encabezado por González y Cerda, quienes supervisan cada una de las diligencias orientadas a reunir evidencias que permitan reconstruir la mecánica de la agresión y asegurar elementos probatorios claves para la investigación. El hecho fue calificado provisoriamente como homicidio agravado en grado de tentativa.

Según informaron fuentes de la investigación, la alerta se recepcionó a las 09:47 horas a través del Centro de Monitoreo, tras el llamado de auxilio de vecinos del sector. Al arribar los primeros efectivos de la Comisaría Seccional Primera, se encontraron en el exterior del inmueble con la víctima, un hombre mayor de edad, visiblemente ensangrentado y ejerciendo presión sobre su cuello para contener una hemorragia severa.

Antes de perder el conocimiento debido a la gravedad del cuadro, el herido logró sindicar a su pareja como la autora material del ataque. El paciente fue ingresado de manera inmediata al quirófano del hospital zonal, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Los objetivos principales del registro domiciliario incluyen una inspección ocular profunda con registro fotográfico y fílmico, la búsqueda del arma utilizada, el levantamiento de muestras biológicas y el secuestro de los dispositivos móviles de ambos involucrados para analizar las comunicaciones previas.

El despliegue pericial cuenta con el soporte operativo de la División Policía Científica y de la Comisaría Primera, encuadrándose estrictamente bajo las normativas vigentes del Código Procesal Penal de la Provincia del Chubut. En las próximas horas, la Fiscalía formalizará el pedido de audiencia de control de detención y apertura de investigación.