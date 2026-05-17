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17 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Histórico: Frontera de Lago Puelo se coronó campeón del Futbol Cordillerano

Tras haber empatado 0 a 0, venció en la final a Independiente Deportivo a través de la tanda de tiros desde el punto penal
Por Redacción Red43

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Por primera vez en su historia, Frontera de Lago Puelo se alzó con el título de campeón del torneo clausura de Fútbol primera división.

 

El elenco de Lago Puelo superó a Independiente Deportivo por 6 a 5 en la tanda de los tiros desde el punto penal luego de haber empatado cero a cero en el tiempo reglamentario.

 

Sin dudas que para la Comarca Andina ha sido un mes por demás increíble, porque la semana pasada Frontera dejó en el camino a Belgrano de Esquel, también en la tanda de los tiros desde el punto penal y en la tarde de este domingo ante una gran cantidad de espectadores que se acercaron hasta el Estadio Municipal “Dante Aristeo Brozzi” el conjunto dirigido por Marcelo Jofré superó a Independiente Deportivo por 6 a 5.

 

De esta se escribe una muy linda historia para el futbol de la Comarca Andina que le jugó de igual a igual a los equipos de Esquel.

 

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