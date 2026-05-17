Histórico: Frontera de Lago Puelo se coronó campeón del Futbol Cordillerano

Por primera vez en su historia, Frontera de Lago Puelo se alzó con el título de campeón del torneo clausura de Fútbol primera división.

El elenco de Lago Puelo superó a Independiente Deportivo por 6 a 5 en la tanda de los tiros desde el punto penal luego de haber empatado cero a cero en el tiempo reglamentario.

Sin dudas que para la Comarca Andina ha sido un mes por demás increíble, porque la semana pasada Frontera dejó en el camino a Belgrano de Esquel, también en la tanda de los tiros desde el punto penal y en la tarde de este domingo ante una gran cantidad de espectadores que se acercaron hasta el Estadio Municipal “Dante Aristeo Brozzi” el conjunto dirigido por Marcelo Jofré superó a Independiente Deportivo por 6 a 5.

De esta se escribe una muy linda historia para el futbol de la Comarca Andina que le jugó de igual a igual a los equipos de Esquel.