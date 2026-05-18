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18 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Provincia realizará una nueva capacitación sobre constitución de sociedades 

El Ministerio de Gobierno del Chubut, a través de la IGJ, llevará adelante una jornada en Comodoro Rivadavia para mostrar cómo funciona la herramienta SAS Online y evacuar dudas de profesionales.
Por Redacción Red43

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El Ministerio de Gobierno del Chubut, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), realizará una nueva presentación y capacitación sobre el uso de SAS Online, la herramienta digital que simplifica el trámite de constitución de sociedades por acciones simplificadas.

 

La actividad tendrá lugar este jueves 21 de mayo a las 11 horas en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Comodoro Rivadavia, y está destinada a profesionales interesados en conocer el funcionamiento del sistema.

 

Durante la jornada, se mostrará paso a paso cómo realizar el trámite de manera online, con la posibilidad de evacuar dudas en tiempo real.

 

Una herramienta que simplifica y amplía el acceso

 

SAS Online permite iniciar y completar el trámite de constitución de sociedades de forma digital, evitando traslados y optimizando los tiempos administrativos. Con esta modalidad, el proceso puede resolverse en un plazo estimado de 72 horas.

 

La implementación de esta herramienta representa un cambio significativo respecto del esquema tradicional, facilitando el acceso a usuarios de toda la provincia y generando condiciones más equitativas, especialmente para quienes se encuentran en localidades alejadas de los centros administrativos.

 

Continuidad de las capacitaciones

 

Esta nueva instancia se da luego de la presentación realizada en Puerto Madryn, que contó con una amplia participación de profesionales de la zona y más de 100 asistentes de toda la provincia a través de la transmisión virtual.

 

Desde el Ministerio de Gobierno destacaron la importancia de estos espacios de formación, que permiten acompañar la implementación de nuevas herramientas, facilitar su adopción y generar instancias de intercambio con los profesionales para fortalecer el sistema.

 

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