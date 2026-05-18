Esquel unifica protocolos de emergencia de cara a la temporada invernal

Del encuentro participaron integrantes de la Policía del Chubut, Gendarmería Nacional, Ejército Argentino, Aeropuerto Argentina 2000, Vialidad Nacional y Provincial, Hospital Zonal, Bomberos Voluntarios, Centro de Actividades de Montaña La Hoya, además de cámaras y actores vinculados al sector turístico y comercial.

La reunión formó parte de una serie de encuentros impulsados por el municipio para coordinar acciones y protocolos de cara a la temporada invernal, especialmente en relación con la seguridad de vecinos y turistas, la circulación en rutas y las posibles contingencias meteorológicas.

Desde la organización señalaron que durante las jornadas se intercambiaron protocolos, sistemas de comunicación y mecanismos de respuesta de cada institución, con el objetivo de optimizar el trabajo conjunto ante situaciones de emergencia.

El director de Protección Civil municipal, Sergio Caneo, explicó que además de abordar la operatividad turística y del Centro de Actividades de Montaña La Hoya, se presentó el Plan Invernal General del municipio, que contempla también a los sectores de Alto Río Percy y la comunidad Nahuelpan.

“Se trabajó sobre cómo se reciben las alertas, cómo se actúa en cada nivel de emergencia y qué instituciones intervienen según la magnitud de la situación”, indicó Caneo. Asimismo, remarcó la importancia de que todos los organismos conozcan los mecanismos de actuación para lograr respuestas coordinadas y eficientes.

En ese sentido, Caneo detalló que existen distintos niveles de contingencia: desde eventos menores que pueden resolverse rápidamente por las instituciones de respuesta inmediata, hasta situaciones de mayor complejidad que requieren la participación de múltiples organismos y recursos adicionales.

Por su parte, el representante de Protección Ciudadana de la Provincia, Marcelo Carrión, destacó el acompañamiento permanente a los municipios de la región y confirmó que ya comenzaron a emitirse los partes preventivos vinculados al operativo invernal. Además, señaló que actualmente se trabaja en el monitoreo de las condiciones meteorológicas y en la actualización permanente del relevamiento de recursos disponibles en cada institución.

“Hace tiempo ya se entendió que la protección civil somos todos. Cada organismo aporta desde su lugar para poder dar respuestas rápidas y eficientes ante cualquier emergencia”, expresó.

Finalmente, Carrión destacó la importancia de fortalecer los canales de comunicación entre instituciones y valoró el rol de los medios de comunicación para transmitir información preventiva y oficial a la comunidad.