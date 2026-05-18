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18 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel afianza su perfil de Turismo Deportivo tras el éxito rotundo del Desafío Capri

La 13° edición de la carrera reunió a 800 competidores de Argentina, Chile, Paraguay y España. El Observatorio de Turismo y el ISET 815 relevaron el perfil de los atletas y confirmaron el fuerte impacto en hoteles y restaurantes.
Por Redacción Red43

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La actividad turística y deportiva fueron protagonistas el último fin de semana en Esquel, en el marco de una de las carreras de trail running más convocantes de la región. Desafío Capri inició en el año 2012 con 80 corredores y en la última edición alcanzó los 800 inscriptos, con más de 900 preinscriptos. 

 

Según el Observatorio de Oferta y Demanda Turística de la subsecretaría de Turismo, la ciudad recibió deportistas de las ciudades Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson, Bariloche, El Bolsón, Neuquén, Buenos Aires, entre otras, y de los países de Chile, Paraguay y España. A su vez, se detalló la participación de más de 17 equipos de running de las localidades provenientes. 

 

Durante la noche, entre el viernes 15 y el sábado 16, más de 600 personas se alojaron en cabañas, hostels, hoteles y unidades funcionales habilitadas. Asimismo, la gran mayoría de los participantes abarcaron el rango etario entre los 35 y los 49 años. 

 

Finalmente, casi la totalida de los participantes catalogó la experiencia como “excelente”, lo que abarcó no solamente a alojamientos turísticos, sino también atractivos y gastronomía esquelense. Asimismo, la carrera contó con cientos de participantes locales, quienes brindaron su apoyo y se involucraron en la carrera como anfitriones turísticos.

 

Desde la subsecretaría de Turismo, destacaron el trabajo conjunto con el Instituto Superior de Educación Técnica - ISET 815, quienes colaboraron en la realización de encuestas a través de la Tecnicatura Superior en Turismo.

 

Pablo Nahuelquir, organizador de la carrera, manifestó su conformidad y sorpresa grata ante la convocatoria: “Capri siempre te termina sorprendiendo”, afirmó y adelantó que el 14 y 15 de mayo será la próxima edición del evento que buscará más corredores, distancias más largas y nuevos circuitos.

 

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