Esquel será sede de una jornada histórica sobre Políticas Públicas y Derecho Animal

Esquel se posicionará en el centro de la escena nacional en materia de bienestar animal. El próximo jueves 21 de mayo, a partir de las 08:00 horas, se llevará a cabo la primera jornada de "Políticas Públicas y Derechos de los Animales" en las instalaciones del Colegio de Magistrados, ubicado en Darwin 781. El evento es organizado de manera conjunta por la Municipalidad de Esquel, la Coordinación de Fauna Urbana y la Agencia Ambiental del Ministerio Público Fiscal.

La coordinadora de Fauna Urbana local, Patricia Giacobone, destacó la relevancia institucional de la propuesta y confirmó la llegada de eminencias en la materia: "Estamos orgullosos de poder realizar esto porque vienen las cuatro personas más relevantes de la Argentina en este momento trabajando sobre los derechos de los animales. Ni bien los convocamos, aceptaron".

Giacobone remarcó que el encuentro se da en un contexto de profunda transformación legislativa y social a nivel nacional. "El animal antes era considerado una cosa, ahora es un ser sintiente. Estamos cambiando toda la política en bienestar animal", enfatizó.

Entre los principales disertantes que llegarán a la cordillera se encuentran el Dr. Blas, uno de los profesionales más renombrados del país; la Dra. María de la Virginia (docente de la UBA especializada en Derecho Animal); y las referentes Nancy y Paulina, integrantes de la ONG Red.

A nivel local y regional, la mesa de debate sumará voces operativas clave. Participarán profesionales de Fauna Urbana de Esquel, veterinarios de Trevelin, la Policía de la División Canes, representantes del Área Programática de Salud y la Fiscalía de Esquel junto a la Fundación FADAES.

Uno de los objetivos centrales de la jornada es que los municipios de la Comarca Andina y de la meseta unifiquen sus normativas y formas de trabajo. "Está invitada toda la provincia, todas las ciudades y los pueblos alrededor nuestro porque nos interesa que todos apliquemos un mismo criterio", explicó la funcionaria, agregando que muchas localidades vecinas acuden constantemente a Esquel para pedir colaboración y replicar sus metodologías de control.

"Tener muchos animales en la vía pública realmente es un problema que acarrea mordeduras y molestias al vecino. Las ciudades más importantes que terminaron con este problema sanitario demoraron 10 años en corregirlo. Nosotros ya hace dos que venimos trabajando de forma sostenida y hemos notado mejoras. Hoy tenemos un quirófano móvil que funciona de lunes a viernes atendiendo todos los casos sin discriminar, lo cual es sumamente importante", valoró Giacobone.

Durante las mesas técnicas se analizarán las tres herramientas jurídicas que se utilizan en la zona para fundamentar los fallos judiciales y afrontar juicios por maltrato o crueldad:

Ley Nacional 14.346: Giacobone adelantó que la reforma de esta norma ya se encuentra en los despachos de la Cámara de Diputados de la Nación. "Podemos coincidir o no en algunas cuestiones, pero es un gran cambio para una ley que prácticamente no existe porque es del año 1950", analizó.

Ordenanza Municipal 86/18: La funcionaria confirmó que la normativa local de Esquel se encuentra en un proceso de revisión y será modificada en el corto plazo para aggionarse a los nuevos paradigmas.

Ley Provincial de Chubut: Se analizará la normativa de la provincia, destacada por ser "muy nuevita y con herramientas muy importantes".

La jornada está dirigida no solo a especialistas del derecho y la medicina veterinaria, sino también a la comunidad en general. Desde la organización extendieron una invitación formal a todos los directores de los establecimientos educativos de la ciudad.

El evento es totalmente gratuito y sin cargo. Los interesados pueden inscribirse de manera anticipada escaneando el código QR que circula en las redes oficiales del municipio o, de forma presencial, el mismo jueves a partir de las 08:30 horas en el Colegio de Magistrados antes del inicio de las disertaciones.









M.G