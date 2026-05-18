El Bolsón fue distinguido a nivel nacional por su planificación urbana

El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, encabezó este lunes una conferencia de prensa en la nueva sala de reuniones del municipio para brindar detalles sobre la distinción nacional que recibió la localidad durante un encuentro realizado en Rosario.

El reconocimiento fue entregado por el Banco Hipotecario en el marco de la Red de Innovación Local (RIL), una organización que reúne a más de 800 intendentes de todo el país y trabaja en programas de acompañamiento para gobiernos municipales.

Según explicó Pogliano, El Bolsón fue distinguido en la categoría de ciudades planificadas luego de un trabajo desarrollado durante el último año junto a distintos equipos técnicos y programas vinculados a planificación urbana.

“Es un reconocimiento al trabajo y al esfuerzo”

El jefe comunal señaló que la distinción representa una validación al rumbo que tomó la gestión municipal durante los últimos años. “Después de tantos momentos difíciles, poder ratificar que el rumbo que hemos llevado adelante y esta mirada planificada hacia el futuro van dando resultados”, expresó.

El intendente recordó además que no es la primera vez que El Bolsón recibe una distinción nacional. En ese sentido, mencionó el reconocimiento obtenido años atrás por el proyecto de la Plaza Pagano, premiado por el Senado de la Nación.

Pogliano sostuvo que uno de los aspectos más valorados por otros intendentes y referentes de RIL es la transformación urbana que tuvo la localidad durante la última década.

El objetivo de avanzar con un nuevo código urbano

Uno de los puntos centrales de la conferencia estuvo relacionado con el desarrollo urbanístico de El Bolsón y la necesidad de actualizar el actual código urbano, vigente desde la década del 70.

El intendente explicó que el crecimiento poblacional y el perfil turístico de la ciudad obligan a repensar las herramientas de planificación. “Hoy hablamos de una localidad de 50 mil habitantes, cabecera de una comarca, con otra dinámica y otra realidad”, afirmó.

En ese contexto, señaló que el municipio trabaja para dejar establecido un nuevo plan de urbanismo que permita ordenar el crecimiento de la ciudad y proyectar obras e infraestructura a futuro. Según indicó, la intención es contar con herramientas modernas que acompañen la expansión urbana y respondan a las necesidades actuales de El Bolsón.

Encuentro político y mirada hacia 2027

El evento realizado en Rosario reunió a más de 300 intendentes de distintos puntos del país, además de gobernadores y dirigentes políticos de diferentes espacios.

Pogliano explicó que durante las jornadas también hubo conversaciones vinculadas al escenario electoral que empieza a tomar forma, de cara a los próximos años. En ese marco, ratificó públicamente su intención de buscar un nuevo mandato en El Bolsón y aseguró que el foco de la gestión estará puesto en las políticas destinadas a los jóvenes. “Queremos discutir El Bolsón una vez más y trabajar fuertemente con la juventud”, sostuvo.

El intendente remarcó que el objetivo es continuar con proyectos vinculados al desarrollo urbano y al acompañamiento de nuevas generaciones, pensando en el escenario político de 2027.

O.P.