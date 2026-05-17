Es una referente en la provincia. Siempre corrió pista y calle. Nunca hizo Trail, “porque para correr Trail hay que saber la técnica”.

Para Vanshi Thomas el Desafío Capri es una locura, una fiesta del atletismo en la cordillera y es para ella una de las carreras referenciales dentro de la provincia.

Impactada de ver tanta alegría. Destacó que cada atleta que cruzó la meta seguramente tiene una linda historia para contar.

Ella trabaja con la profesora Silvana Carballo en el área de discapacidad de Chubut Deportes y cinco atletas especiales fueron parte de esta fiesta del Desafío Capri.

“El Trail para mí es una competencia hermosa, que tengo amigas que se dedican a correr esto hace mucho tiempo”.

“No he tenido muchas posibilidades de ir a muchas carreras, pero sabía que el Desafío Capri era una fiesta de muchos deportistas, así que bueno, casi 800 corredores de todas partes del país están acá”.

“Un montón de personas me dicen ¿no corres, no corres? es que me da miedo, pero digo, es duro, hay que aprender a correr. Yo tengo una zancada que corro muy de calle, que cualquier pisada rara se te va el tobillo, que me ha pasado muchas veces entrenar en el mar y valle (por el circuito de autos) o en montaña, pero te soy sincera, es un saldo que lo tengo ahí, para poder hacerlo”.

“Así que a mis 34 años te puedo decir que, si Dios quiere, dentro de poco voy a poder correr mi primera carrera de Trail”.

“El Trail te da tiempo a poder disfrutar, del paisaje, más allá que uno quiera venir a bajar sus tiempos. Siento que todos los que están acá tienen una historia detrás para contar, porque por algo arrancaron a hacer, yo arranqué a hacer deporte por un motivo y pude ser buena lo que hago, pero sé que los que están acá son muy buenos también”.

En relación a su trabajo en Chubut Deportes, la atleta destacó que “estoy muy feliz de estar en esta área, laburando con gente muy grosa como Silvana (por Silvana Carballo), que hace 30 años que se dedica a esto y también con Milton Reyes, que nos apoyan todo lo que nosotras decidamos, nuestras locuras, así que estamos recorriendo toda la provincia, porque sabemos que hay más de 4.000 chicos con discapacidad, y nada, los queremos inculcar en el deporte, que conozcan que hay encuentros deportivos para ellos, por eso estamos recorriendo todos los lugares de la provincia para que las familias y los profesores se enteren de todos los programas que hay en Chubut Deportes, que son muy buenos”.