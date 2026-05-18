Continúa el Ciclo de Charlas sobre Península Valdés y convocan a los próximos encuentros

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y en conjunto con la Administración de Península Valdés y la Universidad del Chubut, continúa desarrollando el Ciclo de Charlas de Actualización sobre el Área Natural Protegida Península Valdés, una propuesta destinada a fortalecer la formación y actualización de conocimientos de los distintos actores vinculados al turismo y la conservación.

La iniciativa reúne a guías de turismo, prestadores turísticos, informantes turísticos, estudiantes, docentes, guardafaunas y guardaparques, consolidándose como un espacio de intercambio, capacitación y actualización permanente sobre el patrimonio natural y cultural del área protegida.

Las actividades se realizan a las 17 horas en la sede Puerto Madryn de la Universidad del Chubut y comenzaron con la charla “Los habitantes invisibles del intermareal”, a cargo de la doctora Hebe Mónica Dionisi. Posteriormente, la licenciada Andrea Criado brindó la capacitación “De la comunicación a la experiencia: herramientas para guías turísticos”.

Desde la organización destacaron el interés y la activa participación de los asistentes, remarcando la importancia de promover instancias de formación continua que contribuyan al fortalecimiento de la calidad interpretativa y turística de Península Valdés.





Próximos encuentros

El ciclo continuará con dos nuevas charlas abiertas a la comunidad vinculada al sector turístico y de conservación.

Este lunes 18 de mayo se desarrollará la capacitación “Aves rapaces de Península Valdés”, a cargo del doctor Alejandro Gatto (CESIMAR-CONICET). Las personas interesadas podrán inscribirse a través del siguiente formulario:

Formulario de inscripción – Aves rapaces de Península Valdés: https://forms.gle/LmJMwaQZPQofsm6V6?utm_source=chatgpt.com

En tanto, el lunes 1 de junio tendrá lugar el cuarto y último encuentro del ciclo, denominado “Patrimonio marino y naufragios de Península Valdés”, a cargo del doctor Guillermo Gutierrez. La inscripción se encuentra disponible en:

Formulario de inscripción – Patrimonio marino y naufragios: https://forms.gle/oQMzDpbuHSGPUC1q7?utm_source=chatgpt.com

La propuesta forma parte de las acciones impulsadas por el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut y la Administración de Península Valdés para promover la capacitación permanente y continuar fortaleciendo la calidad de los servicios turísticos y de interpretación ambiental en uno de los destinos naturales más emblemáticos de la provincia.