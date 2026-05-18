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18 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Pesca Continental convoca a pescadores de la zona para recolectar ovas de Trucha Fontinalis en Río Pico

El operativo ambiental se realizará este sábado 23 de mayo en Lago Engaño. Los cupos para participar son limitados y lo obtenido se trasladará a la Estación de Piscicultura Arroyo Bagillt.
Por Redacción Red43

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Siguiendo con las políticas impulsadas para la protección, aprovechamiento sostenible y promoción del recurso ictícola, el Gobierno del Chubut llevará adelante la captura de Trucha Fontinalis en Lago Engaño y para ello abrió una convocatoria a pescadores interesados en participar.

 

La Secretaría de Pesca provincial, a cargo de Diego Brandán, informó que el sábado 23 de mayo tendrá lugar en jurisdicción de Río Pico una nueva campaña centrada en la captura de reproductores y la obtención de ovas que luego serán trasladadas a la Estación de Piscicultura Arroyo Bagillt para que continúen el proceso de incubación.

 

El procedimiento será coordinado por la Dirección de Pesca Continental del Chubut, a través de personal del Área Técnica. En esta ocasión, y repitiendo experiencias previas que arrojaron buenos resultados, el organismo provincial decidió convocar a pescadores con mosca de la región cordillerana.

 

El director de Pesca Continental, Pablo Buono, explicó que la actividad tiene como objetivo principal la captura de reproductores y la obtención de ovas (Trucha Fontinalis), agregando que se inscribe dentro del programa integral de manejo, conservación y educación ambiental promovido por la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres.

 

A su vez, realzó el funcionario que una vez más la Provincia extiende la invitación a los pescadores con mosca interesados en participar y ponderó que la mencionada convocatoria permite, además, promover el trabajo colaborativo y fortalecer el compromiso del sector hacia el cuidado de un recurso valioso.

 

La campaña en Lago Engaño, prevista para el sábado 23 de este mes, es con cupos limitados y con inscripción obligatoria para los pescadores. Se requiere la colaboración de los participantes en las tareas de captura y manejo de ejemplares.

 

Las ovas obtenidas serán destinadas a la Estación de Piscicultura Arroyo Bagillt para su utilización en programas de manejo, conservación y actividades educativas. 

 

Las consultas e inscripciones se pueden concretar al número telefónico 2945-336131.

 

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